Penzberg: AC-Ringerin Lena Forstner (16) ist Deutsche Vizemeisterin

Von: Andreas Baar

Stolzer Moment: Lena Forstner vom AC Penzberg mit Medaille und Urkunde. © AC Penzberg

Penzberg - Der AC Penzberg hat eine Deutsche Vizemeisterin im Ringen: Lena Forstner (16) holte sich Platz Zwei in der weiblichen Jugend A. Der Verein ist mächtig stolz.

Die AC-Ringerin Lena Forstner hatte sich mit Cheftrainer Clemens Seidler zur deutschen Meisterschaft der weiblichen Jugend A in Luckenwalde aufgemacht. Forstner startete in der Gewichtsklasse bis 57 Kilo. Insgesamt 16 Kontrahentinnen gab es.

Wertvollster Sieg bringt Finale

Im ersten Kampf machte sie kurzen Prozess mit Charlotte Christ (RC Chemnitz), nach 45 Sekunde beförderte die Penzbergerin ihre Gegnerin auf die Schultern. Im zweiten Kampf stand ein bayrisches Duell an: Forstner fuhr einen sicheren 12:4-Punktsieg gegen Lea Marie Tschakert (SC Anger) ein. Im dritten Kampf verlor die AC-Starterin mit 2:5 gegen Lisa Laible (SG Weilimdorf). Der letzte Kampf im Pool sollte eine Hürde werden: Leni Seelig (AC Ückerath) war ungeschlagen. Sie wurde anfangs ihrer Favoritenrolle auch gerecht und ging mit zwei Punkten in Führung. Doch dann schlug Lena Forstner zu und legte ihre Gegnerin mit einem Kopfzug aufs Kreuz. Am Ende hatte die Penzbergerin im ausgeglichenen Feld mit einem Schultersieg den wertvollsten Sieg erreicht und wurde als Pool-Erste gesetzt – das bedeutete das Finale.



Willkommen in Penzberg: Lena Forstner und Cheftrainer Clemens Seidler wurden vom Verein am Kreisel an der Seeshaupter Straße begrüßt. © AC Penzberg

Plakat am Kreisel

Dort stand sie Feenjia Magdalena Hermann (Henningsdorfer RV) gegenüber. Hier musste Forsnter jedoch die Überlegenheit der Gegnerin eingestehen. Nach 2:33 Minuten hatte die Brandenburgerin durch die effektiven Beinangriffe gewonnen. Am Ende jedoch sprang für die 16-jährige Lena Forstner ein hervorragender und verdienter 2. Platz heraus. Klar, dass man beim AC Penzberg entsprechend stolz auf seine Deutsche Vizemeisterin ist. Vereinskameraden und Eltern empfingen die Ringerin am Kreisel an der Seeshaupter Straße mit einem großen Plakat.