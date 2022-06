Penzberg: Alpenverein-Sektion Neuland hat neuen Chef

Von: Andreas Baar

Führungsriege beim Alpenverein: (v.l.) Christoph Tschamler (1. Vorstand), Sebastian Rauscher (Kassenwart) und Sebastian Posselt (2. Vorstand). © Alpenverein

Penzberg – Die Alpenvereins-Sektion Neuland hat einen neuen Vorsitzenden: Christoph Tschamler aus Benediktbeuern löst Christian Waldenburg ab.

Die Wahl fand bei der Mitgliederversammlung in der Penzberger Stadthalle statt. Gut 50 Mitglieder hatten sich zur Versammlung eingefunden. Die beiden Vorsitzenden Christian Waldenburg und Sebastian Posselt stellten den Jahresbericht vor, der mit Fotos der Touren des vergangenen Jahres gespickt war. Anschließend gab es jede Menge Zahlen in Form des Kassenberichtes. Für zwei Mitglieder des Vorstands, Vorsitzenden Waldenburg und Kassenwartin Katrin Reisnecker war es die letzte Veranstaltung in ihren Ämtern für die Sektion – sie übergaben diese an neue ehrenamtlich Aktive: Christoph Tschamler aus Benediktbeuern (1. Vorstand) und Sebastian Rauscher aus Penzberg (Kassenwart) wurden gewählt.



Ruhezeit für ehemaligen Vorstand: Christian Waldenburg und Katrin Reisnecker machen es sich bequem. © Alpenverein

Ex-Vorstände im Liegestuhl

Während die ehemaligen Vorstände Waldenburg und Reisnecker mit Liegestuhl, Decke und Teetasse samt Sektionslogo in die Vereins-„Rente“ verabschiedet wurden, erhielten die neuen Vorstandmitglieder die unverkennbar grünen Alpenvereinswesten und einen Block samt Stift als „Arbeitsgeräte“. Für den ebenfalls ausscheidenden Anton Pröls (Schriftführer) konnte bisher kein Nachfolger gewonnen werden. Interessenten können sich bei Kerstin Wehrberger in der Penzberger Geschäftsstelle der Alpenvereinssektion (siehe Kasten) melden.

Mehr zur Sektion Neuland Infos zur Sektion gibt es bei der Geschäftsstelle in Penzberg (Grube 51b, Telefon 08856/9378094) oder unter www.dav-neuland.de.

Treue Mitglieder

Der neu gewählte Vorstand nahm sogleich die Ehrung der langjährigen Mitglieder. Einige der Jubilare konnten persönlich ihr Ehrenzeichen entgegennehmen: Katrin Reisnecker (25 Jahre), Brigitte Krämer (25), Petra Weidner (25), Elfriede Zollner-Friederich (40) Ulrike Ring (50), Stefan Kirmair (50) und Erich Wolfert (60).