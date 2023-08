Penzberg: Altglas-Container der EVA ziehen um - neuer Platz hinter Baumarkt

Von: Andreas Baar

Die Altglas-Container finden sich nun auf dem Parkplatz am Zibetholzweg in Penzberg. © Andreas Baar

Penzberg - In Penzberg gibt es einen neuen Standort für Glascontainer. Grund ist der Umzug des Edeka-Centers.

Ein neuer Standort für die Sammelcontainer wurde in Penzberg am Parkplatz Zibetholzweg nach dem Baumarkt eingerichtet. Dies gibt die Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungs-Gesellschaft (EVA) bekannt. Grund sind die großangelegten Arbeiten auf dem Edeka-Areal: Infolge des Umzugs des Edeka-Centers von der Henlestraße in den neuen Handelshof an der Grube wurden die Container aus der Henlestraße an den Zibetholzweg, auf den Parkplatz an der Berghalde, versetzt.