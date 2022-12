Selber fertigen in Penzberg

Penzberg: Anlagentechniker ziehen in Nonnenwald und bringen viele Jobs mit

Von: Andreas Baar

Teilen

Begehrte Industriefläche neben dem Penzberger Roche-Werk (rechts): Auf einem Teilgrundstück will sich Ortner niederlassen. © Andreas Baar

Penzberg – Der Münchner Anlagentechniker Ortner will komplett nach Penzberg ziehen. Dafür wurde eine Fläche im Industriepark Nonnenwald erworben.

Es ist das letzte eigene Filetstück als Industriefläche für die Stadt Penzberg: Das Areal im Industriepark Nonnenwald an der Robert-Koch-Straße, nördlich des Druckzentrums und westlich des Roche-Werks, sollte möglichst im Ganzen an einen großen Betrieb mit vielen Arbeitsplätzen verkauft werden. So war es unter Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) und später bei ihrem Nachfolger Stefan Korpan (CSU) die Prämisse. Interessenten gab es zwar, doch daraus wurde nichts. Mit einem Textilserviceanbieter konnte sich der Stadtrat nicht anfreunden, die umstrittene Ansiedlung der Fusions-Kraftwerk-Schmiede Marvel Fusion zerschlug sich. Der Stadtrat beschloss eine Aufteilung des Areals, um es so besser auf den Markt zu bringen

Die Brachfläche (links) ist das Filetstück der städtischen Industrie-Liegenschaften. Hinten das Roche-Werk, davor das Druckzentrum und auf der Fläche am Kreisel (rechts) soll das Fraunhofer-Forschungsinstitut entstehen. © Stadt Penzberg

Gehört zu Innsbrucker Gruppe

Was von Erfolg gekrönt war. Das angrenzende Druckzentrum wird auf einem Stück vergrößert – und die südliche Teilfläche wurde an ein ansiedlungswilliges Unternehmen veräußert. Es handelt sich um die Firma Ortner Anlagentechnik, der 2003 gegründete Betrieb gehört zur Gruppe IGO Industries in Innsbruck. Am Dienstag wurden im Bauausschuss Nägel mit Köpfen gemacht: Der Bauantrag für ein Bürogebäude und eine Fertigungshalle wurde gegen eine Stimme abgesegnet. Nun prüft ihn das Weilheimer Landratsamt.



So soll der Standort von Ortner im Penzberger Industriepark Nonnenwald aussehen: Geplant sind ein Bürogebäude und eine Produktionsstätte. © Bauamt

Selber fertigen in Penzberg

Der Anlagentechniker hatte 2013 seinen neuen Standort in München bezogen. Dort erfolgen Planung und Konstruktion, mit dem Standort in Penzberg will man auch selber Anlagen bauen. Dies sagte Benjamin Blaschek, Mitglied der Geschäftsführung, am Rand der Sitzung auf Nachfrage. Die 40 Arbeitsplätze sollen laut Blaschek mit dem Umzug in den Nonnenwald auf bis zu 150 Stellen ausgeweitet werden. Ende 2023 wolle man mit dem Betrieb in Penzberg starten. Als Grund für die Standortwahl nannte Blaschek den Roche-Konzern, der vor allem Kunde sei.



Diskussion über Stellplätze

Der Bauantrag ging im Ausschuss allerdings nicht einstimmig durch. Für Diskussionsstoff sorgten die diversen Befreiungen von den Vorgaben des Bebauungsplans, die gewünscht waren. Dies reichte von der Fassadengestaltung über die Zufahrten bis zur Höhe der Werbeanlagen. Vor allem aber die Stellplatz-Problematik beschäftigte die Stadträte. Gemäß Penzberger Stellplatzsatzung gilt: Bei mehr als 20 Stellplätzen braucht es eine Tiefgarage, ein Parkhaus oder Parkplätze im Haupt- oder Nebengebäude. Ortner plant jedoch mit über 40 oberirdischen Stellplätzen. Eine Tiefgarage sei für den Bauwerber nicht vorstellbar, eine Parkhauslösung mit dem südlichen Druckzentrum nicht zustandegekommen, erklärte Stadtbaumeister Justus Klement.

Martin Janner (PM) versagte als einziger seine Zustimmung: Es sei nicht befriedigend, „dass wir ständig von Befreiung zu Befreiung gehen“. Hardi Lenk (SPD) mahnte an, endlich „eine vernünftige Lösung“ für die Stellplatzsatzung zu suchen. Die Vorgaben seien „zu viel des Guten“. Bürgermeister Korpan kündigte an, das Thema Stellplätze Anfang 2023 auf den Tisch zu bringen.