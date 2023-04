Penzberg: Aussteller und Stadt zufrieden mit Mobilitätstagen „Drehmoment“

Von: Andreas Baar

Penzberg - 13 Autohäuser und 31 Stände lockten zum Penzberger „Drehmoment – Mobiltätstage“. Trotz des wechselhaften Wetter waren die Veranstalter zufrieden.

Heuer hatte die Schau am Samstag/Sonntag (15./16. April) in der Innenstadt nicht nur Autos im Blick. Passend zum Zeitgeist stand die Fortbewegung generell im Mittelpunkt. Und so gab es neben den klassischen Verbrenner-Vehikeln auch E-Fahrzeuge, Kleinstwagen und Elektrofahrräder zu bewundern. Die Aussteller, Autohäuser und Fahrradhändler aus Penzberg und Umgebung, waren am Ende mit Besucherzahlen und Interesse zufrieden. Diese Bilanz zog am Montag (17. April) Eleonore Hofmann, „Drehmoment“-Verantwortliche von der städtischen Wirtschaftsförderung. Auch das Wetter habe mitgespielt, sagte sie der Rundschau. Wobei Hofmann einräumte, dass die allgemeine Wirtschaftslage das Verkaufsgeschäft vor Ort eintrübte: „Dass der Geldbeutel nicht locker sitzt, ist klar.“

Hofmann blickt am Samstagmittag zufrieden gen Himmel. Angesichts der Unwetterwarnung die Tage zuvor war die Mitarbeiterin der städtischen Wirtschaftsförderung alles andere als zuversichtlich gewesen, was die Witterung für die „Drehmoment – Mobilitätstage“ in der Innenstadt betraf. Nun aber scheint es zu passen. Hofmann blickt ebenso zufrieden auf die Szenerie am Stadtplatz und entlang der Bahnhofstraße. Die Stände aufgebaut, Autos säuberlich aufgereiht, Fahrräder geparkt, an den Gastroständen erster Betrieb. Dazwischen wandeln Passanten und schauen sich neugierig um. Sie habe „das Gefühl, dass es gut besucht wird“, sagt die Organisatorin vom Rathaus zuversichtlich.

Auch Fahrradclub wirbt

Heuer war es ein bisserl anders als in den „Drehmoment“-Auflagen vor Corona. „Es geht um Mobilität“, sagt Hofmann. Nicht nur um Autos. Und so gab es den Infostand „Mach das Rad zu deinem Drehmoment“ – dort warben die Zukunftswerkstatt „PenzbergÜberMorgen“, der Allgemeine Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Bund Naturschutz für Radfahrer als „wahre Mobilisten“, wie Norbert Hornauer, Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Bernried/Seeshaupt/Iffeldorf/Penzberg/Sindelsdorf, betont. Wer wollte, konnte sich in einer Rikscha chauffieren lassen. Nico (6) aus Iffeldorf strampelt derweil eifrig auf einem Kinderrad – und treibt damit eine kleine Elektro-Eisenbahn an. ADFC-Mann Hornauer: „Die Botschaft ist, dass man mit ganz wenig Kraft mit dem Radl ganz weit kommt.“

Nichtsdestotrotz stehen die fahrbaren, automobilen Untersätze im Mittelpunkt. Janina Kuen ist mit ihrem Mann Martin gekommen. „Wir wollen Camper anschauen.“ Sohn Samuel (5) zeigt sich kreativ: Ein Transporter darf auf dem Stadtplatz bemalt werden, was der Junior eifrig nutzt.

Erster Kunsthandwerkermarkt

Rathaus-Mitarbeiterin Eleonore Hofmann zog am Montag nach der Innenstadt-Schau eine positive Bilanz. Die Teilnehmer sind zufrieden mit Besuch und Interesse gewesen, sagt sie gegenüber der Rundschau. Jetzt ist für „die Drehmoment“-Organisatorin auch Zeit zum Durchschnaufen. „Der Aufwand war schön beträchtlich.“ Im Dezember hatte Hofmann mit den Planungen begonnen. „Parallel“ ist sie mit dem Maimarkt beschäftigt, der am 7. Mai in Penzberg über die Bühne geht. Außerdem gibt es am 8. und 9. Juli eine Premiere in Penzberg: Erstmals findet ein Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle sowie an der Friedrich-Ebert-Straße statt. Und einen Termin für die nächsten Mobilitätstage hat Hofmann auch schon: Penzberg soll 13./14. April 2024 wieder auf „Drehmoment“ abfahren.