Penzberg: „AWOlino“-Kinder erlaufen 5800 Euro für Menschen in Ukraine

Von: Andreas Baar

Genau 5883,80 Euro kamen in Penzberg beim großen Spendenlauf für die Ukraine-Hilfe der AWO zusammen. © AWOlino-Kindergarten

Penzberg – Kleine Sportler, große Leistung: Beim Spendenlauf des „AWOlino“-Kindergartens in Penzberg kamen fast 6000 Euro für Menschen in der Ukraine zusammen.

„Gemeinsam wollten wir ein Zeichen setzen und die Menschen in der Ukraine unterstützen“: So erklärt der stellvertretende Einrichtungsleiter Tobias Szekeli die Zielsetzung des Vorhabens. „Selbst die Kleinsten können mit ihren Taten einen großen Beitrag dazu leisten.“ Und so waren alle Kinder, Geschwister und Eltern des AWO-Kindergartens an der Schulstraße zum Spendenlauf unter dem Motto „AWOlinos zusammen – für andere“ eingeladen.

Extra Laufstrecke abgesteckt

Vor dem Gebäude war eigens eine Laufstrecke abgesteckt worden. Diese Runde durften die Kinder, Geschwister, Eltern und Erzieher so oft laufen, bis ihnen die Puste ausging. Jeder Teilnehmer konnte sich vorab Sponsoren pro gelaufener Runde suchen. Nach einem Lied, gesungen von den Erzieherinnen und Kindern, ging es los. Wer fertig war, bekam an einem Stand seine Runden erfasst – zudem gab es eine Urkunde und eine kleine Überraschung.



101 Teilnehmer

Am Ende liefen insgesamt 101 Teilnehmer zusammen 2080 Runden. Gesammelt wurden 5883,80 Euro, berichtet Szekeli. Die Spende ging an die Stiftung „AWO Ehrenamt lohnt – Ukraine“. Und bei den Verantwortlichen herrscht Zufriedenheit über das Geleistete. „Es war sehr schön zu sehen wie alle Kinder und Familien sich gegenseitig angefeuert haben. Wir als AWOlino-Kindergarten sind sehr stolz so eine Aktion auf die Beine gestellt zu haben“, berichtet Szekeli. „Wir hätten nie mit so einer hohen Summe gerechnet.“