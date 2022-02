Penzberg: Bäume fallen für Kinderhaus - Stadt forstet an anderer Stelle auf

Von: Andreas Baar

Für die Baugrube den neuen Penzberger Kinderhauses an der Bonnenwaldstraße weichen auf den 0,6 Hektar Fläche hauptsächliche Fichten. © Max Müller

Penzberg – Für den Neubau des städtischen Kinderhauses an der Nonnenwaldstraße sind die ersten Vorboten angerückt: Die Stadt hat mit Baumfällungen begonnen.

Die Stadt plant zwischen Karl-Wald-Stadion und dem angrenzenden Parkplatz an der Nonnenwaldstraße eine neue Kindertagesstätte. Die Pläne des Wolfratshauser Architekten Christian Holzer für das Kinderhaus sieht eine Holzbauweise mit vier Krippen- und drei Kindergartengruppen sowie einer Frühförderstelle vor. Im Zuge der Änderung des dort gültigen Bebauungsplans „Sportstätte Müllerholz“ und, um Platz für die Baugrube zu schaffen, sind Bagger und Arbeiter für Baumfällungen angerückt.

Am Parkplatz sind Bagger angerückt. © Max Müller

Einzelbäume bleiben

Auf einer Teilfläche von circa 0,6 Hektar zwischen Stadion und Parkplatz werden hauptsächlich Fichten entfernt, teilt Alexandra Wowra von der Rathaus-Abteilung Umwelt- und Klimaschutz mit. Allerdings wird nicht komplett abgeholzt: „Es werden trotzdem noch Einzelbäume stehen bleiben“, so Wowra. Der Rathausmitarbeiter verweist zudem darauf, dass die Stadt als Ausgleich an anderer Stelle wieder aufforstet. Des geschehe in Absprache mit dem Weilheimer Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten. Um den örtlichen Biotopverbund zu erhalten, bleibt laut Stadt der einzige Mischwaldbereich im Süden der Fläche erhalten. „Den lassen wir stehen“, erklärt Wowra gegenüber der Rundschau und deutet zusätzliche Aufforstung an: „Den werden wir wahrscheinlich nachpflanzen.“

12 Millionen Euro stehen im Raum

Für das neue Kinderhaus stehen Kosten von rund 12 Millionen Euro im Raum. Bei den ersten Kostenschätzungen im Bauausschuss wurden mögliche staatliche Fördermittel von um die drei Millionen Euro genannt. Fix sind schon mal 1,2 Millionen Euro aus dem Sonderinvestitionstopf des Freistaats, die Penzberg für das Vorhaben bekommt. Diese Summe hatte kürzlich der CSU-Landtagsabgeordnete Harald Kühn angekündigt.

2023 soll Bau stehen

Der Baubeginn ist für heuer im Sommer angepeilt, fertig soll die Einrichtung dann im Juni 2023 sein. Insgesamt 48 Krippen- und 75 Kindergartenplätze würden in dem Gebäude entstehen.