Penzberg: Bagger müssen anrücken - Grund ist ein Wasserrohrbruch

Von: Andreas Baar

Die derzeitige Einbahnstraßenregelung in der Nonnenwaldstraße wird auf den Bereich nördlich der Einmündung Am-Karl-Wald-Stadion bis zur Kreuzung in die Straße Grube erweitert (orange). Die Zufahrt zu den Anwesen sowie zur Straße Am Alten Kraftwerk (blau) ist deshalb nur aus nördlicher Richtung möglicher. © Stadtwerke Penzberg

Penzberg - In Penzberg kam es zu einem Wasserrohrbruch. Jetzt müssen Bagger anrücken: Betroffen ist der Kreuzungsbereich zwischen Nonnenwaldstraße und Grube.

Wie die Stadtwerke am späten Freitagnachmittag (22. Juli) mitteilten, kam es am Donnerstag (21. Juli) in den späten Abendstunden zum Rohrbruch einer Trinkwasserleitung im Kreuzungsbereich zwischen der Nonnenwaldstraße und der Grube (Staatsstraße 2370). „Der Schaden konnte bereits übergangsweise repariert werden, so dass derzeit für die Anwohner keine Einschränkungen in der Wasserversorgung bestehen“, heißt es vom Kommunalunternehmen (KU). Um den Schaden an der Trinkwasserleitung jedoch komplett und vor allem langfristig beheben zu können seien weitere Tiefbauarbeiten erforderlich. Aus diesem Grund kommt es daher im Kreuzungsbereich Nonnenwaldstraße/Grube zu unplanmäßigen Wasserleitungsbauarbeiten, teilen die Stadtwerke mit. Der städtische Betrieb betont, „dass es sich hierbei um eine unvorhersehbare Notfallmaßnahme handelt, welche im Vorfeld trotz gründlicher Planung nicht vorhersehbar war“.

Nonnenwaldstraße halbseitig gesperrt

Die Bauarbeiten hierzu werden voraussichtlich bis Freitag (5. August) andauern. Dafür nötig ist eine halbseitige Sperrung der Nonnenwaldstraße zwischen der Einmündung Am Alten Kraftwerk und der Grube. In diesem Zeitraum wird aufgrund dessen die derzeitige Einbahnstraßenregelung in der Nonnenwaldstraße auf den Bereich zwischen circa 100 Meter nördlich der Einmündung Am-Karl-Wald-Stadion bis zur Kreuzung in die Straße Grube erweitert. Die Zufahrt zu den Anwesen in diesem Bereich sowie zur Straße Am Alten Kraftwerk ist nur noch aus nördlicher Richtung möglich. Außerdem kommt es im direkten Baubereich zu Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer sowie für Fußgänger und Fahrradfahrer. Darüber hinaus kann es laut KU während der Bauarbeiten in der Nähe des Baubereichs „zu kurzen Unterbrechungen der Wasserversorgung“ kommen. Die hiervon betroffenen Anlieger würden frühzeitig informiert.