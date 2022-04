Penzberg: Bauhof reduziert testweise Mülleimer in der Stadt

Von: Andreas Baar

Nachbarschaft in Sichtweite: Auf dem Stadtplatz finden sich Mülleimer in geringem Abstand – der Bauhof will auch dies testweise ändern. © Andreas Baar

Penzberg – Der Penzberger Bauhof geht beim Abfall einen neuen Weg: Die Müllbehälter in der Stadt werden reduziert – zum Geld sparen und, um in Sachen „Abfall“ zu erziehen.

Es ist für den Penzberger Bauhof eine logistische Leistung: 168 Abfalleimer und 70 Hundestationen stehen im Stadtgebiet, aufgeteilt in vier Zonen müssen diese von den Mitarbeitern regelmäßig geleert werden. Gar nicht so leicht. Auch, weil es „eine Hot-spot-Liste“ von rund zehn besonderen Plätzen gibt, wo gerade in den vergangenen Lockdown-Zeiten „extremer Müll entstanden ist“, wie Bauhof-Leiter Christian Eberl sagt. Eberl berichtet in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses über die Zustände durchaus kopfschüttelnd.



Weil es nicht nur ein Müllproblem, sondern auch immer wieder Vandalismus gibt, hatte man im Bauhof an einer Optimierung des eigenen Kapazitätseinsatzes gefeilt. Heraus kam ein Ziel: Die Zahl der Mülleimer reduzieren, wie der Chef im Ausschuss klipp und klar sagte. „Und die Leute in die Verantwortung nehmen“, ergänzte er. Eberl verwies auf das unweit gelegene Kochel: Dort stünden auf dem Gemeindegebiet mit stark besuchtem Seeufer und der Freizeitareale lediglich 25 Mülleimer und zehn Hundestationen.

Die Gemeinde habe damit „sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht“. Eberl ist sicher, mit weniger Angebot einen positiven Erziehungseffekt zu erreichen: „Die Menschen werden dazu erzogen, ihren Müll wieder mitzunehmen.“ Was letztendlich die Arbeit der eigenen Mitarbeiter erleichtern würde – denn jeder Mülleimer, „der umeinand steht“, animiere zur Müllablagerung, wusste Eberl zu berichten.



600 Euro pro Metalleimer

Beginnend in den Außenbereichen will der Bauhof also die Zahl der Mülleimer reduzieren. Vor allem auf der Berghalde mit ihren 16 Exemplaren, plus den fünf Hundestationen – und zwar massiv, war von Eberl zu hören. Auch Gut Hub wurde als Negativbeispiel genannt.

Eberl warf noch den finanziellen Aspekt durch Beschädigungen („Das ist ein weiteres Thema“) in die Waagschale. Allein bei den rund 300 Euro teuren Kunststoffexemplaren müsse man jährlich zehn bis 15 Stück ersetzen und durch stabilere Metallvarianten ersetzen. Was aber kostet: Eberl rechnet mit 600 Euro pro Metalleimer.

Ein Jahr auf Probe

Die Strategie stieß im Gremium auf offene Ohren. Nur mit einem drastischen Abbau konnten sich nicht alle Ausschussmitglieder anfreunden. Man möge erstmal die überversorgte Bahnhofstraße „als Testfeld“ nehmen und die Zahl dort um die Hälfte reduzieren, regte Armin Jabs (BfP) an. Am Ende nahm der Bauausschuss das Konzept des Bauhofs einstimmig zur Kenntnis: Die städtische Einrichtung darf reduzieren, nach einem Jahr Testphase wird Bericht erstattet.



Auf positive Resonanz stieß ein Vorschlag von Ludwig Schmuck (CSU): Er regte an, Abfallbehälter mit einen Ring für Pfandflaschen auszurüsten –diverse Kommunen haben so etwas bereits als soziale Aktion für Bedürftige eingeführt. „Das ist eine Riesensache“, nickte Bauhofleiter Eberl. „Das führen wir gern ein.“