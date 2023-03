Bäume seien wichtig

Penzberg: Baumfällung einer alten Linde entsetzt Bund Naturschutz

Von: Andreas Baar

Eine Baumfällung auf einer privaten Grünfläche hat den Penzberger Bund Naturschutz auf den Plan gerufen (Symbolbild). © panthermedia/Mirage3

Penzberg - Eine Baumfällung hat den Penzberger Bund Naturschutz auf den Plan gerufen. Gefordert wird ein Baumkataster auch für Exemplare auf Privatgrundstücken.

Bei der Penzberger Ortsgruppe des Bund Naturschutz sind die Verantwortlichen entsetzt: „Wieder ist in Penzberg ein mindestens 100 Jahre alter gesunder Laubbaum gefällt worden“, schreibt Vorsitzende Hannelore Jaresch in einer Pressemitteilung. Diesmal habe es eine „prächtige Linde“ auf einer privaten Grünfläche an der Wankstraße getroffen. Weder die Bemühungen des Bund Naturschutz noch die der Stadt hätten den Verlust des Baumes für Ortsbild, Stadtklima und Artenvielfalt verhindern können, so die Vorsitzende. Jaresch kann es nicht fassen: „Kurz vor Beginn der Vogelbrutzeit wurde der Baum beseitigt.“

So stand die Linde laut Bund Naturschutz an der Wankstraße. © Privat/Konrad Wothe

Man habe Gespräche gesucht

„Die Linde musste weg, nicht weil sie krank war, einem Neubau im Weg stand oder weil ihre Wurzeln das Gebäude beschädigt hätten“, kritisiert die Ortsgruppe in der Mitteilung. Vielmehr habe eine Eigentümergemeinschaft die Fällung auf Antrag einzelner Bewohner beschlossen, weil der Baum ab Nachmittag etwas Schatten auf eine Wohnung warf sowie im Herbst Laub auf Balkone geweht wurde und vom Grundstück beseitigt werden musste“, so der Bund Naturschutz. Der Bund Naturschutz hat laut Jaresch im Spätherbst 2022 von „der Gefahr für die prächtige Linde“ mit einem Stammumfang von einem guten Meter erfahren. Man habe erfolglos das Gespräch gesucht. Auch die Stadt Penzberg habe sich ebenso erfolglos eingeschaltet.

Nach der Fällung. © Privat/Konrad Wothe

Keine rechtliche Handhabe

Für die Stadt habe es keine rechtliche Handhabe gegeben, um den Baum zu erhalten, resümiert Jaresch. Es gebe keinen Bebauungsplan für das Areal. Auch gibt es keine Baumschutzverordnung mehr, die das Fällen von Exemplaren im Stadtgebiet regelt: Im Jahr 2015 hatte der Stadtrat die damals bestehende Baumschutzverordnung gekippt – vor allem, weil der bürokratische Aufwand zu hoch war.



Bäume seien wichtig

Beim Bund Naturschutz möchte man diese Situation nicht hinnehmen. Die Bedeutung von Bäumen für die Menschen in der Stadt sei „unbestritten“, ist in der Mitteilung zu lesen. In einer Zeit der Klimaerhitzung seien Bäume besonders wichtig für die Sauerstoff-Produktion, die Abkühlung und die Reduzierung von CO2. „Und nicht zuletzt bringen Bäume ein wertvolles Stück Natur in die Stadt“, wirbt Jaresch für deren Schutz.

„Stadtbildprägende Bäume“ erfassen

Für die Zukunft fordert der Penzberger Bund Naturschutz die Stadt auf, neben Aufklärung und Überzeugungsarbeit auch mit „gutem Beispiel“ beim Erhalt der stadteigenen Bäume voranzugehen. Vor allem aber solle die Kommune weitere Möglichkeiten nutzen, um Bäume im Stadtgebiet besser zu schützen. Konkreter Vorschlag: Neben dem Kataster für Bäume auf öffentlichen Grund sollten auch“ stadtbildprägende Bäume“ auf privaten Flächen erfasst werden. Vorsitzende Jaresch ergänzt: „Die Stadt sollte zudem überlegen, ob Privateigentümer bei der Kontrolle und der Pflege ausgewiesener stadtbildprägender Bäume unterstützt werden können.