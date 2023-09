Penzberg begrüßt neue Azubis: Bürgermeister vereidigt Kollegen-Nachwuchs

Von: Anne Franziska Rossa

Teilen

Willkommen bei der Stadt: (hinten v.l.) Melanie Trenkler (Ausbildungsleiterin), Lukas Thumann (23), Christian Eberl (Personalrat und Leiter des Bauhofs) und Maximilian Butz (23, aus Schlehdorf) sowie (vorn v.l.) Lilly Schütze (17, Penzberg, Luca Rapisarda (19, Kochel), Emily Hauer-Schwarz (16, Penzberg), Lena Herting (20, Penzberg) mit Bürgermeister Stefan Korpan. © Anne Rossa

Penzberg - Das neue Lehrjahr startete am Freitag (1. September) – und die Stadt Penzberg freut sich über fünf weitere Azubis und einen neuen Angestellten für den Bauhof.

Zum Ausbildungsstart am 1. September begrüßte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) im Namen der Stadt fünf neue Azubis und einen neuen Angestellten. „Es freut mich, dass ihr Euch für die Stadt Penzberg entschieden habt“, so Korpan bei der offiziellen Vereidigung des Sextetts im Sitzungssaal des Rathauses.

Zwei der Azubis starten ihre Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher. Eine Auszubildende im Anerkennungsjahr (fünftes Lehrjahr) fängt mit den neuen Azubis am 1. September im städtischen Kindergarten am Daserweg an. Der Bauhof hat nun einen neuen Gärtner-Lehrling und einen – bereits ausgelernten – Elektriker im Team.

Neu im Rathaus

Auch das Rathaus bekommt Zuwachs: Eine neue Verwaltungsfachangestellte lernt dort ihren Beruf. Eine Freundin mache bereits ihre Ausbildung bei der Stadt und sei sehr zufrieden, sagte Lilly Schütze (17, aus Penzberg) der Rundschau. So sei sie auf die Ausbildungswahl gekommen. Auch interessiere sie sich für die Verwaltung, freute sich Schütze auf ihre Ausbildung.

Als Angestellte der Stadt sind die Azubis auch Angestellte des Freistaats Bayern und mussten vereidigt werden. Zu Beginn der Amtseinführung betonte der Bürgermeister: „Das ist einfach was Besonderes“. Korpan kennt das Prozedere von seiner eigenen Erfahrung als Polizist. Mit erhobener rechter Hand sprachen die Lehrlinge und der neue Elektriker dem Rathauschef den Eid nach. „Ich bin stolz und froh hier zu arbeiten“, sagte der Rathauschef anschließend – und führte den Azubis vor Augen, dass es eine Leistung ist, sich bei den vielen Bewerbern den Ausbildungsplatz bei der Stadt gesichert zu haben.

Bauhofleiter und Personalrat Christian Eberl kennt das Gefühl zu Beginn der Ausbildung: „Heute vor 45 Jahren hatte ich meinen ersten Lehrtag.“ Auch er kann nur Positives von seiner Zeit bei der Stadt berichten: Für seine letzte Arbeits-Dekade habe er sich „für einen guten Arbeitgeber entschieden“, erklärte er. Am 20. Oktober geht Eberl in den Ruhestand.



Offene Kommunikation ist entscheidend

Eines ist Korpan ganz wichtig: Offen miteinander reden. Überall wo Menschen zusammen arbeiten, da „menschelts“, weiß der Bürgermeister. Probleme sollten gleich angesprochen werden. Auch die Ausbildungsleiterin der Stadt, Melanie Trenkler, teilt Korpans Einstellung: „Reden ist das Wichtigste“, betonte sie gegenüber den Azubis und versprach ein offenes Ohr für ihre Schützlinge. Auch Personalrat Eberl bot dem Nachwuchs an, eine Anlaufstelle bei Probleme zu sein.