Penzberg bekommt sein „Eismärchen“ - aber diesmal auf der Berghalde

So ein Bild wird es in der Innenstadt nicht geben: Das Penzberger „Eismärchen“ soll vom Stadtplatz auf die Berghalde umziehen.

Weg vom Stadtplatz, dafür auf Natureis

Penzberg - Weg vom Stadtplatz: Das Penzberger „Eismärchen“ soll 2023/2024 für mindestens drei Wochen auf der Berghalde stattfinden - wieder auf Natureis.

Am Donnerstag (11. Mai) legte sich der Finanz- und Sozialausschuss mehrheitlich fest: In Penzberg wird es mindestens vom 16. Dezember bis 7. Januar 2024 wieder „Hannis Eismärchen“ auf Natureis geben, aber an anderer Stelle. Wegen der Lärmproblematik soll die Großveranstaltung von der Innenstadt auf die Berghalde wandern. Auch wird ein Generalveranstalter, ähnlich einem Volksfestwirt, für Ablauf, Stände und Programm gesucht.

+ Zentral, aber für manchen zu laut: Das letzte „Eismärchen“ musste auf dem Stadtplatz unter verschärften Auflagen stattfinden – zudem gab es eine Fläche aus Kunststoff. © Andreas Baar

Letzte Auflage: Fast 130.000 Euro Miese

Von Dezember 2022 bis Januar 2023 lief auf dem Stadtplatz die „Eismärchen“-Premiere auf einer Kunststoff-Fläche. Kaum war am 9. Januar 2023 die Finalshow von „Hannis Eismärchen“ auf dem Penzberger Stadtplatz zu Ende gegangen, machte schnell das böse Wort vom „Plastikmärchen“ die Runde. Der Stadtrat hatte sich im vergangenen Jahr 2022 angesichts der Energiekosten für einen Verzicht auf Natureis und stattdessen für eine Synthetikfläche entschieden. Doch die künstliche Variante kam nicht gut an. Dazu gab es wieder mal Diskussionen um lärmgeplagte Anwohner und als Folge reduzierte Fahrzeiten und eine „Silent Disco“ ohne Lautsprecher, dafür mit Kopfhörern. Am Ende standen nur 8206 Besucher zu Buche, bei der letzten Vor-Corona-Auflage 2019/2020 waren es noch stolze 17.366 Gäste gewesen. Unterm Strich fuhr das neue „Eismärchen“ der Stadt ein Minus von fast 130.000 Euro ein.

Kommentar: Versuch wert Jetzt also die Berghalde. Warum nicht? Öder als zuletzt auf dem Stadtplatz kann das „Eismärchen“ in Penzberg nicht mehr werden. Was aber nicht an den Organisatoren, sondern an den lärmschutzrechtlichen Rahmenbedingungen lag. Auf der Berghalde ist sicher ein besseres Programm als zuletzt möglich. Von einem müssen sich Stadtpolitik und Verwaltung allerdings verabschieden: Das „Eismärchen“ wurde als Werbeinstrument eingeführt, um Kunden in die Innenstadt zu ziehen – das wird die Berghalde nicht schaffen. Wer dort dem Schlittschuhvergnügen frönt, zieht kaum mit der Familie zum Einkaufsbummel ins Zentrum weiter. Eines sollte auch klar sein: Zufällig kommt keiner an der Berghalde vorbei, es braucht ein attraktives Angebot. Trotzdem ist der Eiszauber dort einen Versuch wert. Auf Natureis, wie es sich gehört. Andreas Baar

Eine Nein-Stimme zu „Eismärchen“

Schlechte Voraussetzungen für eine Wiederholung. Doch am vergangenen Donnerstag (11. Mai) legte sich der Finanz- und Sozialausschuss grundsätzlich fest: 2023/2024 soll es wieder ein „Eismärchen“ geben. Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit, lediglich Ute Frohwein-Sendl (PM) sprach sich für eine Absage aus. Allerdings geht man einen neuen Weg: Das Schlittschuh-Vergnügen wandert vom Stadtplatz auf die Berghalde mit ihrem Festplatz, um potentiellen Konflikten mit der Innenstadt-Nachbarschaft aus dem Weg zu gehen.

Auf Berghalde ist „Highlight“ nötig

Die „Eismärchen“-Verantwortlichen um Monika Engel (Rathaus) und Alexander Bergel (Bauhof) hatten dafür ein Konzept vorgelegt. Die Idee ist ein umfangreiches Angebot und Programm. Denn es sei davon auszugehen, dass die Veranstaltung einen besonderen Anreiz braucht, um Besucher auf die Berghalde zu locken. Bergel („Auf der Berghalde kann es funktionieren“) sprach von einem „Highlight“, dass nötig sei – nur Eisfläche reiche nicht. Martin Schmid (CSU) brachte einen „Generalveranstalter“ ins Spiel, dem man als externen Anbieter die Sache übertragen könne – ähnlich wie beim Volksfest. Das würde der Stadt Kosten sparen, so Schmid.

Es gab auch Kritik

Die Berghalden-Idee war in den meisten Fraktionen auf fruchtbaren Boden gefallen. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sprach schmunzelnd von einem „Voralpen-Winter-Zauberland“. Doch es gab auch kritische Stimmen. Kerstin Engel (Grüne) sah weiter die Energieproblematik und vor allem befürchtet sie eine Konkurrenzsituation zur Geschäftswelt im Zentrum: „Weil wir die Leute aus der Innenstadt abziehen.“ Engel lehnte deshalb wie auch PM-Vertreterin Frohwein-Sendl den Berghalden-Standort ab – der Rest war für den Umzug.

+ Am Ende kamen bei der Kunststoff-Variante von „Hannis Eismärchen“ pro Tag circa 120 Liter an Plastik-Abrieb zusammen. © Max Müller

Einmütig für Natureis

Einmütig fiel dagegen das Votum für den Verzicht auf Kunststoff aus: Das nächste „Eismärchen“ soll wieder auf Natureis stattfinden. Ebenso verständigte sich der Ausschuss auf den Termin: Das Wintervergnügen soll drei Wochen lang, vom 16. Dezember bis 7. Januar, auf der Berghalde über die Bühne gegen. Mindestens, sollte ein externer Veranstalter länger aktiv sein wollen, würde man sich seitens der Stadt nicht sperren.

Christine Geiger (CSU) sprach sich dafür aus, Pro Innenstadt einzubinden: „Es muss eine Gemeinschaftsaktion werden.“ Thomas Keller (SPD) regte ein „kleines Alternativprogramm“ auf dem dann verwaisten Stadtplatz und in der Innenstadt an.

Konkretes nochmal im Ausschuss

Konkret ist allerdings alles noch nicht. Die Verwaltung macht sich nun auf die Suche nach einem externen Veranstalter. Dessen Konzept wird dann Thema im Finanz- und Sozialausschuss. Über das letzte „Eismärchen“ hatte 2022 der Stadtrat entschieden.