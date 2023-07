Penzberg: Besuch aus Langon - ein Picknick soll Partnerschaft beleben

Von: Andreas Baar

Sichtbares Zeichen: Am Ortseingang von Langon erinnert ein Schild an die Städtefreundschaft - nun kommet eine Delegation aus Frankreich nach Penzberg. © Stadt Penzberg

Penzberg - Es kommt wieder Besuch aus der französischen Partnerstadt Langon nach Penzberg. Ein öffentliches Picknick soll der Beziehung neuen Schwung geben.

42 Jahre besteht die Städtepartnerschaft zwischen Penzberg und Langon. Von 20. bis 24. Juli besucht eine französische Delegation die oberbayerischen Freunde. Am Penzberger Bürgerbahnhof geht es am kommenden Donnerstag (20. Juli) gegen 16.15 Uhr herzlich zu. Für diese Uhrzeit ist die Busankunft der 17 Gäste aus Langon geplant. Sie waren zuvor am Münchner Flughafen gelandet und speisten mittags im Kloster Reutberg. Bis Montag (24. Juli) erwartet die Franzosen ein Programm mit München, Matinée, Giacometti-Ausstellung und Schifffahrt auf dem Starnberger See.

Verantwortlich zeichnet Nathalie Eber, Assistentin des Bürgermeisters. Untergebracht sind die Besucher privat. Die Resonanz war groß: „Ich habe mehr Gastfamilien als Gäste gehabt“, sagt Eber.

Impression vom Besuch in Langon heuer im Mai: Die Städtepartnerschaft mit Penzberg ist fest zementiert. © Stadt Penzberg

2019 letzter großer Besuch

Es ist seit 2019 der erste offizielle größere gegenseitige Besuch der Städte-Freunde. „Corona hat uns total aus dem Rhythmus gebracht“, erinnert Kulturamtsleiter Thomas Kapfer. Heuer im Mai hatte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) auf Antrittsbesuch in Langon geweilt. 2022 waren sieben Franzosen um Rathauschef Jérôme Guillem zum Stadtfest angereist. 2021 verhinderte die Pandemie kurzfristig die Fahrt von 55 Penzbergern nach Langon.

Neuer Schwung tut gut

Korpan brachte von seinem Besuch die Botschaft mit, der Städtefreundschaft neuen Schub zu geben. Auftakt war die Soirée, die im Januar anlässlich 60 Jahre deutsch-französischer Elysée-Verträge gefeiert wurde. Schwung tut gut. Das räumt Kulturamtschef Kapfer ein. Die Städtepartnerschaft „war ein bisschen eingefahren“ gewesen, sagt er. Deshalb setzt man auf frische Impulse. Vereine und Wirtschaft will man ins Boot holen. Vielleicht gibt es einen fachlichen Austausch der Feuerwehren.

Öffentliches Picknick am Stadtplatz Das „Picknick unter Freunden“ zum Besuch aus Langon findet am Samstag (22. Juli) um 18 Uhr (nur bei trockenem Wetter) auf dem Stadtplatz statt. Besucher sollen Speisen, Geschirr und Besteck mitbringen. Tische und Getränke stehen bereit. Ab 19 Uhr sorgt „Soundcocktail“ für Musik.

Neu eintüten muss man die gewachsene Städtefreundschaft zwischen Penzberg und Langon nicht - aber neue Impulse sind gewünscht. © Stadt Penzberg

Picknick mit Freunden

Vor allem braucht es die Bürger. Deshalb gibt es einen öffentlichen Programmpunkt: Am Samstag ab 18 Uhr findet auf dem Stadtplatz ein „Picknick unter Freunden“ statt zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Die Idee: „Freundschaft geht am besten über Gespräche und Kulinarik“, weiß Kapfer. Das mit 17 Gästen – ohne den gesundheitsbedingt verhinderten Bürgermeister Guillem – heuer weniger Franzosen als früher nach Penzberg reisen, begründet Organisatorin Eber mit „dem Kostenfaktor“ durch die hohen Flugpreise.



600 Flaschen Wein aus Langon

Bereits im Rathaus angekommen sind die 600 Flaschen Wein aus Langon – verkauft wird der gute Tropfen auch beim Picknick. Für eine frankophile Atmosphäre soll dann ebenfalls gesorgt werden: Die Besucher mögen sich in den französischen Landesfarben wie die Trikolore – weiß, rot oder/und blau – kleiden, bittet Bürgermeister Korpan.