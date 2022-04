Penzberg: Brücke über Schlossbichl für Fußgänger und Radfahrer abgelehnt

Von: Andreas Baar

Die Querungshilfe am Schlossbichl bleibt – soll aber verbessert werden. Auch Zebrastreifen werden geprüft. © Andreas Baar

Penzberg – Sie wäre zu aufwändig und zu teuer: Eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die stark befahrene Straße Am Schlossbichl in Penzberg ist vom Tisch.

Hintergrund war ein Antrag der Stadtratsfraktion von Penzberg Miteinander (PM): Die Verwaltung möge prüfen, ob eine Brückenverbindung an der Straße Am Schlossbichl in Nord-Süd-Richtung möglich ist. Diese würde die Querungshilfe auf Höhe des Parks ersetzen und eine Verbindung zum alten Bahndamm sowie dem neuen Familienbad schaffen. Im Sommer 2020 gab es einen Ortstermin samt Leergerüst, nun lag das Projekt im Bauausschuss auf dem Tisch. Ergebnis: Eine Brückenbau an dieser Stelle wäre „ein sehr aufwändiges Bauwerk“, wie Stadtbaumeister Justus Klement deutlich machte.

Grundsätzliches Problem ist die notwendige Höhe. Eine Brücke müsste allein eine erforderliche Durchfahrtshöhe für den Verkehr in Höhe von 4,50 Metern haben. Plus Aufbau würde das Bauwerk am Ende 5,50 Meter über der Straße aufragen, was nur geringfügig unter der nördlichen Bahndammkante wäre. Um überhaupt den Weg in die südliche Grünanlage – nicht zu steil für Radfahrer und barrierefrei – anzubinden, müsste man bis in den Schlossbichlpark hinein eine Rampe von immerhin 90 Metern Länge errichten, so Klement. „Das würde alles in den Schatten stellen“, mahnte der Stadtbaumeister – laut Verwaltung wäre die Brücke in Herstellung und Unterhalt das bisher aufwändigste Bauwerk der Stadt. Aus Planungs- und Kostengründen riet das Bauamt von dem Vorhaben ab.

„Wollen nichts Unmögliches“

Eine Argumentation, die letztendlich die Antragsteller überzeugte. „Wir wollen nichts Unmögliches und kaum Finanzierbares“, erklärte Ausschussvertreter Martin Janner (PM). An der Verkehrssituation für Fußgänger und Radfahrer müsse sich jedoch etwas ändern, machte er deutlich. Die Querungshilfe gehöre „deutlich verbessert“, fordert Janner. – und brachte zusätzliche Zebrastreifen ins Spiel.

Übergang stark genutzt

Ein Ansinnen, dass vom Ordnungsamt geprüft wird. Der Übergang sei „schon stark frequentiert“, erklärte der stellvertretende Abteilungsleiter Johannes Jauß, aber: Die Anlage genüge den Anforderungen, hieß es von Jauß. Die Brücke sei „eine sehr schöne Idee“, merkte John-Christian Eilert (Grüne) an – musste aber zugleich eingestehen, dass diese „schwer zu finanzieren“ sei. Eine Seitenhieb in Richtung Rathaus konnte sich Eilert allerdings nicht verkneifen: Es gebe Städte, die würden umgerechnet mehr Geld für ihre Radfahrer ausgeben.

Am Ende beschloss der Bauausschuss einstimmig, die Brückenplanungen nicht weiter zu verfolgen. Für die Verwaltung gibt es aber eine Hausaufgabe: Sie soll Alternativen an der Querung sowie Zebrastreifen prüfen.