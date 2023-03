Penzberg: Busbahnhof soll umziehen

Fahrrad-Abstellplatz müsste weichen

Von Andreas Baar schließen

Penzberg – Der Penzberger Busbahnhof soll umziehen. Dafür muss allerdings ein Haus abgerissen werden und der große Fahrrad-Abstellplatz weichen.

Dass der Penzberger Busbahnhof für den künftigen ÖPNV-Bedarf nicht mehr ausreicht, ist unstrittig. Fraglich ist allerdings, wo die zentralen Haltestellen für die Busse ihren Platz finden sollen. Der Bauausschuss hatte in der Januar-Sitzung einstimmig beschlossen, eine West-Variante auf dem städtischen P+R-Parkplatz nicht weiter zu verfolgen. Zu groß erschienen die Nachteile, wenn man dort kostbare Fläche für Busse nutzen würde (Rundschau berichtete). In der Verwaltung wurden weitere Planspiele für eine Lösung auf der Ostseite der Bahngleise, im Bereich des Bahnhofs, erarbeitet – sie lagen in der Bauausschusssitzung am Dienstagabend auf dem Tisch.



Die Verwaltung hatte auf einen Grundsatzbeschluss gedrängt, um eine Grundlage für den noch heuer anstehenden Ideenwettbewerb zum gesamten Bahnhofsareal zu haben. Die große Frage: Ausbau des bestehenden Busbahnhofs, Aufteilung der Haltestellen auf beide Seiten des Bahnhofs oder gar ein kompletter Umzug in Richtung „Bahnbogen“? Fazit: So richtig glücklich war keine Fraktion mit den aufgezeigten Möglichkeiten. Am Ende votierte aber die große Mehrheit für einen Umzug – wenn auch mit einigen Bauchschmerzen.

+ Favorisierte Variante als Grundlage für den Ideenwettbewerb: Der neue Busbahnhof (1) würde von seinem jetzigen Standort (2) auf die andere Seite des Bahnhofs (Mitte) wandern. Vom P+R-Parkplatz westlich der Bahngleise (3) als Standort hatte sich der Bauausschuss bereits verabschiedet. © Bauamt/ Andreas Baar

Haus müsste abgerissen werden

Die bevorzugte Variante beinhaltet eine Station für Busse auf der Seite des Bahnhofs, wo jetzt noch ein städtisches Wohnhaus steht – die in den an die Gleise angrenzenden „Bahnbogen“ ragt. Sechs Haltestellen sieht die Skizze des Bauamts vor. Doch dafür müsste das Wohnhaus an der Philippstraße 30 weichen. Auch die große Fahrradgarage am Bahnsteig wäre im Weg – diese war erst 2021 in Betrieb gegangen, die Stadt hatte rund 385.000 Euro investiert (wobei es fast 73 Prozent Förderung gab).



Entsprechend unglücklich waren im Bauausschuss die Stadträte. Maria Probst (CSU) sprach von einer „bitteren Pille“, die man schlucken müsse. Die SPD hatte bei der Variante „auch nicht Juhu geschrien“, wie Hardi Lenk einräumte. Sebastian Fügener (Grüne) sprach sich ebenfalls für den Umzug des Busbahnhofs aus. Haltestellen beidseitig des Bahnhofs würden die Optik verschandeln: „Das wäre sehr stark asphaltiert“, sagte er gerade im Hinblick auf die Eingangspforte zur Landesgartenschau. Armin Jabs (BfP) erinnerte daran, dass eine künftige „Mobilitätsdrehscheibe“ für Penzberg unerlässlich sein wird – allerdings warnte er davor, die Philippstraße bei künftigen Lösungen zur Einbahnstraße zu machen. Diese „Bypass“ brauche man bei Veranstaltungen auf der Bahnhofstraße.

„Wird kein Park“

Die bisherigen Haltestellen für RVO und Stadtbus könnten dann zu einem „städtischen Areal“ umgewandelt werden, hob Stadtbaumeister Justus Klement hervor. Was auch Jack Eberl (FLP) goutierte, der sich einen „schönen Bahnhofsvorplatz“ vorstellt. Wobei beim Erscheinungsbild des künftigen ÖPNV-Standorts nicht viel zu erwarten sein wird, lautete der Tenor: „Es wird kein Park werden, es wird ein Busbahnhof“, machte Hardi Lenk keine optischen Hoffnungen.



+ Nicht besonders attraktiv: Der jetzige Busbahnhof könnte als Areal ansprechend umgestaltet werden. © Andreas Baar

Am Ende empfahl der Ausschuss dem Stadtrat fast einstimmig den Umzug des Busbahnhofs als Grundlage für den Ideenwettbewerb. Geprüft werden soll zudem eine Einbahnstraßenregelung. Lediglich Martin Janner (PM) versagte seine Zustimmung: Seine Fraktion könne sich nicht eindeutig auf eine Variante festlegen. Janner plädierte dafür, die Frage nach dem Busbahnhof erst im Rahmen des Wettbewerbs klären zu lassen.



Der Ideenwettbewerb soll laut Stadtbaumeister Klement auf 15 Teilnehmer begrenzt sein. Sechs Büros würden gesetzt, um eine planerische „Grundqualität“ zu haben. Für die restlichen Plätze gebe es wohl ein Losverfahren.