Penzberg: Busbahnhof zieht nicht über die Gleise - Stadt prüft Alternativen

ÖPNV-Areal braucht mehr Platz

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Der Penzberger Busbahnhof muss vergrößert werden. Die Stadt prüft Varianten östlich der Bahngleise. Ein Umzug auf den Park-Ride-Platz ist vom Tisch.

Penzberg – Die Stadt Penzberg hat einen Ideenwettbewerb für die künftige Gestaltung und Entwicklung des Bahnhofsumfelds auf den Weg gebracht. Eingegliedert darin ist die Fläche „Bahnhof West“ – mit dem Busbahnhof. Dieser platzt mittlerweile aus allen Nähten. Derzeit gibt es drei Bussteige für vier maximal zwölf Meter lange Fahrzeuge. Dazu noch eine Haltestelle samt Warteposition direkt vor dem Bahnhof. Was aber bei längeren Regionalbussen, oder dem geplanten Alpenbus, nicht mehr ausreicht. In der Dezember-Sitzung des Bauausschusses erhielt die Verwaltung den Auftrag, einen neuen Standort auf der Westseite der Bahngleise zu prüfen. Dort findet sich aktuell der Park-Ride-Platz. Das Ergebnis lag in der Januar-Sitzung vor.

Umzug hätte Charme

Ein Umzug, der „städtebaulich“ durchaus Charme hätte, wie Hardi Lenk (SPD) meinte. Was auch Ralf Kreutzer, Leiter der RVO-Niederlassung Weilheim, mit Blick auf das dort großzügigere Raumangebot bestätigte: Grundsätzlich empfahl der Fachmann, bei einem künftig Busbahnhof darauf zu achten, „lieber ein bisschen mehr Platz“ zu schaffen. Was gerade im Hinblick auf größere 15-Meter-Busse nötig ist. Auf dem Areal sei ausreichend Platz für die benötigten sieben Busabfahrtsstellen und weitere drei Flächen für Pausenzeiten. Allerdings räumte Kreutzer ein, dass der Bahnübergang ein Problem darstellt – die Schrankenschließzeiten würden die Taktung der Buslinien stören. Es wären zusätzliche Busse und Fahrer nötig, außerdem müssten die Fahrgäste den Bahnübergang nutzen, um in die Innenstadt zu gelangen.

Kostbare Fläche ginge verloren

Unterm Strich kann man sich im Rathaus nicht mit der West-Lösung anfreunden. Die Variante hätte zu viele Nachteile, fasste Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) zusammen. Vor allem würde sich die Stadt dort kostbare Fläche wegnehmen. Am Ende beschloss der Bauausschuss einstimmig, die West-Variante nicht mehr weiter zu verfolgen.



ÖPNV-Trasse auf Bahnbogen zu eng

Ebenfalls einstimmig vom Tisch ist ein Vorschlag der BfP-Fraktion: Diese hatte die Idee ins Spiel gebracht, den sogenannten Bahnbogen auf der einstigen Gleistrasse vom Bahnhof hin zur Seeshaupter Straße als Busstrecke zu nutzen. Für den RVO würde die Umfahrung der Hauptkreuzung zwar Fahrzeit einsparen, aber nur für Betriebs- und Leerfahrten – alle andere Fahrten müssten weiter über das Zentrum laufen.

Ordnungsamtsleiter Joachim Bodendieck sah den Bahnbogen wegen einer möglichen Trassenbreite von circa 3,50 Meter aus Gründen der Verkehrssicherheit als ungeeignet für einen „Mischverkehr“ von ÖPNV sowie Fuß- und Radwegen an. Das Bauamt warnte unter anderem angesichts des schlechten Untergrunds vor einem hohen baulichen Aufwand für die rund ein Kilometer lange Strecke. Zudem müsste der Kreuzungsbereich an der Ausfahrt zur Seeshaupter Straße umgebaut werden.

+ Varianten für Busbahnhof: Ein Umzug auf den westlichen Parkplatz (1) hat zu viele Nachteile. Geprüft wird eine Verlängerung der jetzigen Bussteige (2) und eine Erweiterung in Richtung Philippstraße 30 (3). © Bauamt/Baar

Varianten auf Ostseite prüfen

Was bleibt, ist ein Busbahnhof weiter auf der Ostseite der Gleise. Die Varianten dafür sollen weiter geprüft werden, lautete der einstimmige Auftrag des Bauausschusses. Das beinhaltet eine Verlängerung der Bussteige sowie eine Erweiterung des Areals in Richtung der städtischen Immobilie Philippstraße 30. Letzteres hatten ebenfalls die BfP angeregt: Die Fraktion schlug vor, das städtische Grundstück in Richtung ehemaliger Post für den ÖPNV zu nutzen. Für einen kompletten Busbahnhof reicht die Fläche aber wohl nicht aus, sagte Verkehrsplaner Harald Spath vom Büro Gevas.



RVO macht Druck

Eines machte RVO-Vertreter Kreutzer im jüngsten Bauausschuss nochmal deutlich: Der jetzige Busbahnhof ist an seine Grenzen gestoßen. Seitens des RVO wird Druck gemacht. „Es ist unbedingt nötig, was zu tun“, mahnte Kreutzer. Die drei Bussteige plus Halt direkt vor dem Bahnhof würden nicht mehr ausreichen. Die Situation seit „ziemlich chaotisch“. Busfahrer müssten für Pausen an der Philippstraße halten. Und dann steht noch von März bis Dezember die Erneuerung der Oberleitung auf der Kochelseebahn an. Während der Sperrungen setzt die Bahn Busse ein – die auch am Penzberger Bahnhof halten werden.