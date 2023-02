Weitere Angebote geplant

Penzberg: Caritas startet mit ihrem „Seniorenbüro“ - Leiterin ist gefunden

Hereinspaziert: Treff-Leiterin Franziska Harbich und Caritas-Kreisgeschäftsführer Thomas Koterba werben für das „Baustellen-Café“ zum Start des „Seniorenbüros“. © Andreas Baar

Penzberg - Der neue Seniorentreff von Caritas und Stadt in Penzberg startet am Sonntag (26. Februar) den Betrieb. Franziska Harbich (35) ist die Leiterin.

Penzberg – Im vergangenen November 2022 war der Weg für Penzbergs neuen Seniorentreff endlich ganz offiziell frei: Die Kreis-Caritas als Betreiber und die Stadt als Mieter der Räume der Kirchenstiftung erhielten den Förderbescheid aus dem EU-Topf „Leader“. Für das Angebot in den Räumen des Pfarrzentrums Christkönig konnte damit die Leitungsstelle besetzt werden. Für den Zuschussantrag wurden Investitionskosten von 103.000 Euro angegeben, bewilligt wurde eine Leader-Förderung von knapp über 39.000 Euro. Von der Investition trägt die Stadt 7500 bis 8000 Euro samt der Miete, den Rest stemmt die Caritas. Die EU-Förderung läuft allerdings nur 27 Monate, ab Ende 2024 muss sich das Projekt selbst tragen – Stadt und Caritas haben extra eine Nachhaltigkeitserklärung unterzeichnet, um ihren Willen zur Fortführung zu dokumentieren.

In den ehemaligen „Oase“-Räumen an der Bahnhofstraße (am Kirchplatz von Christkönig) bietet die Caritas den Seniorentreff samt ihrer Schuldnerberatung. Außerdem gibt es dort die regelmäßige Beratung des Landkreis-Pflegestützpunkts. © Andreas Baar

Leiterin lehrt zu „Senioren“

Seit 16. Januar ist die Leitungsposition besetzt: Franziska Harbich (35) ist 20 Stunden die Woche vor Ort (siehe Infokasten). Die gebürtig Freilassingerin, wohnhaft im Penzberger Umland, hat Sozial- und Religionspädagogik an der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) in Benediktbeuern studiert. Sie ist zudem gelernte Erzieherin und arbeitet als Lehrbeauftragte an der KSH. Ihr Thema dort: „Senioren und generationsgerechtes Quartiermanagement.“ Das Gesamtpaket bei Harbich passe perfekt, freut sich der Weilheimer Caritas-Kreisgeschäftsfüher Thomas Koterba.

Ein Ort, drei Beratungen Derzeit bietet Franziska Harbich im Seniorentreff an der Bahnhofstraße 35 offene Beratungstermine montags von 9 bis 13 Uhr sowie dienstags von 14 bis 17 Uhr an. Kontakt: Telefon 08856/9034760. Zudem gibt es donnerstags die Schuldnerberatung der Caritas (www.caritas-wm-sog.de) und mittwochs ist der Pflegestützpunkt des Landkreises (www.weilheim-schongau.de) vor Ort.

Treff mit Leben füllen

Denn der Treff soll mehr werden als nur eine Beratungsstelle für Senioren. Koterba denkt an ein offenes Angebot mitten in der Stadt, wo „immer ein offenes Ohr da ist“. Mit einem „generationsübergreifendem Ansatz“, wie er betont. Ziel sei es, die Einrichtung dahingehend zu entwickeln, „wo auch ein Programm stattfindet“, plant Harbich – natürlich immer mit einem Bezug zum Thema Senioren.

An den 20 Wochenstunden in Penzberg ändert sich vorerst aber nichts. Eine Ausweitung ist laut Geschäftsführer derzeit finanziell für Caritas und Kommune nicht machbar. „Mehr geht da nicht“, sagt Koterba – bekräftigt aber zugleich, dass der Umfang ausreichend sei. Läuft die Leader-Förderung 2024 aus, werde man sich zusammensetzen und Bilanz ziehen. Koterba kann sich tägliche Öffnungszeiten und Veranstaltungen durchaus vorstellen. Aber: „Da brauchen wir das Ehrenamt.“ Der Seniorenbeirat habe bereits Bereitschaft zur Mitarbeit signalisiert. Es sind aber weitere Freiwillige nötig, macht der Caritas-Vertreter deutlich.

Weitere Angebote geplant

Leiterin Harbich hat schon weitere Angebote im Blick. Sie hat bereits erste Kontakte geknüpft: Beratungen und Gruppentreffen von Alzheimer-Gesellschaft, Hospizverein, Wohnberatung oder Angehörigentreff stehen auf ihrer Liste. In Sachen Bildung will sie mit der örtlichen Volkshochschule zusammenarbeiten, auch die Penzberger Tagesstätte „Oase“ der Herzogsägmühle könnte mit ins Boot genommen werden.

„Baustellen-Café“ zum Start

Die offizielle Eröffnung des Treffs soll im Sommer sein. Die Räumen sind noch am Werden, es fehlen die Möbel. Aber schon am Sonntag (26. Februar) gibt es einen „Startschuss“, wie ihn Leiterin Harbich nennt: Von 11 bis 16 Uhr sind alle Interessierten zum „Baustellen-Café“ im neuen „Seniorenbüro Penzberg“ eingeladen. Es gibt Infos über das entstehende Angebot, die Besucher können sich in den noch unfertigen Räumlichkeiten umsehen, für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Am Mittwoch (22. Februar) spricht Harbich in der Sitzung des Penzberger Seniorenbeirats (14.15 Uhr im Rathaus) vor. Unter anderem will sie Vorschläge für einen Namen präsentieren. Es gebe mehrere Varianten, sagt sie. Entscheiden will der Beirat darüber. Manches Mitglied wünscht sich einen Namen weg von „Seniorentreff“, der das Generationen übergreifende Angebot unterstreicht.