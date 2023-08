„Geheimnis“ im Keller

Penzberg: Christkönigskirche bekommt neue Elektrik - Arbeiten einfacher als gedacht

Von: Andreas Baar

Die alte Schalttafel in der Sakristei der Penzberger Christkönigskirche wird durch eine neues Modell ersetzt. Nicht nur Kirchenpflegerin Margareta Dexel freut es. © Andreas Baar

Penzberg - Mit der neuen Elektrik macht die Sanierung der Penzberger Christkönigskirche einen großen Schritt. Doch das Gotteshaus ist nicht die einzige Baustelle für die Pfarrei.

Margareta Drexel blickt sich zufrieden in der Kirche um. „Das Spektakulärste ist, dass es unspektakulär ist“, meint sie. Grund für die Zufriedenheit der Kirchenpflegerin von der Katholischen Kirchenstiftung Christkönig: Die aktuell laufende umfangreiche Sanierung der Elektrik in der 1951 geweihten Christkönigskirche läuft mit weniger baulichem Aufwand als anfangs geplant. Es freue das Denkmalamt, „dass wir nicht mit dem großen Hammer kommen und alle Wände raus reißen“, sagt Drexel beim Ortstermin. Denn das hätte durchaus passieren können. Aber weil die Kochler Elektrikfirma die vorhandenen Kabelschächte in der Wand genauso wie die Abzweigungen zu den Steckdosen für neue Leitungen nutzen kann, müssen keine Schlitze in den Putz geschlagen werden. „Wir müssen nur ganz wenig machen“, seufzt die Kirchenpflegerin hörbar auf.

Auch der Chorraum wird neu verkabelt. © Andreas Baar

Alte Elektrik war ein Flickwerk

Die Elektriker haben eh gut zu tun in der Kirche. Angefangen von den Kabeln ab dem Verteilerkasten im Keller, die aus Sicherungsgründen statt zwei- nun dreiadrig sind. Oder die neuen Steckdosen für den Chorraum und Empore. Oder die neuen Zuleitungen zu den Mikros der Lautsprecheranlage. Die original Kirchenlampen bekommen ein modernes Innenleben verpasst. Dafür wurden die 18 Exemplare, mit je acht Leuchten darin, zum Hersteller geschickt – die Firma in Krefeld gibt es noch. Bis hin zum Schaltkasten in der Sakristei, der ebenfalls neu gemacht wird. Der historische Vorgänger hat sogar schon Interesse bei einem Kuratoriumsmitglied des deutschen Museums geweckt, berichtet Drexel schmunzelnd. Modernisiert wird die komplette Elektrik in der Kirche. Das Original war in die Jahre gekommen. Und ein Sammelsurium: „Es wurde immer was dran geflickt“, sagt Drexel.

Bis Ende November soll die Elektrik fertig sein. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit. Der Zeitplan „sieht gut aus“, meint Drexel. „Echt cool“ findet sie auch, dass die Pfarreijugend aktiv mithilft: Die jungen Erwachsenen bauen nun gut 250 alte Heizkörper unter den Kirchenbänken aus.



„Geheimnis“ im Keller

Entdeckt wurde bei den Arbeiten auch ein „Geheimnis“ der Kirche, wie Drexel berichtet: der Kriechtunnel, der im Keller unter dem kompletten Kirchenraum mit den Sitzbänken in Richtung Nordseite führt. Nicht mal ein Meter hoch. Wozu das Bauwerk errichtet wurde, weiß niemand genau. Vermutlich diente es einem angedachten Anschluss des Gotteshauses an das damalige Fernwärmenetz vom Bergwerk her. Jetzt aber sind sie froh, dass sie den Tunnel haben. Er wird dringend gebraucht für die neuen Leitungen zum Dach hoch. Ohne ihn hätten die Handwerker im Chorraum gemäß ersten Planungen eine bis zu 80 Zentimeter breiten Schacht für die Kabel in die Wand brechen müssen – was dem Denkmalschutz wohl kaum gefallen hätte.

Modernisierung nötig: Auch die Steuerungseinheit für die Glocken bekam neue Kabel (schwarz). © Andreas Baar

Vor Innenrenovierung Kassensturz machen

Mit der Elektrik ist es in der Christkönigskirche erst mal getan. Der jetzige Bauabschnitt ist mit rund 260.000 Euro veranschlagt. Über 75 Prozent zahlt die Diözese Augsburg, rechnet Drexel vor. Der Rest muss über Spenden finanziert werden (siehe Kasten). Derzeitiger Spendenstand: um die 231.000 Euro. Die bereits erfolgten Arbeiten am Dach kosteten rund 120.000 Euro, die Orgel-Reparatur im März rund 40.000 Euro. Als nächstes steht die Innenrenovierung auf dem Plan. Dafür gibt es keine Zuschüsse. Vorher wird aber Kassensturz gemacht. Passt alles, soll laut Drexel im Idealfall 2024 mit dem Chorraum angefangen werden. 130.000 Euro stehen dafür im Raum. Beim gesamten Innenraum wird geschätzt,dass „es mehr als eine halbe Million Euro wird“, meint Drexel. Teuer wird es vor allem wegen des Gerüstes.

Baustelle Pfarrzentrum: Derzeit wird die Außenfassade an dem 1995 eröffneten Gebäude saniert. © Andreas Baar

Auch Pfarrzentrum wird saniert

Es ist nicht die einzige Baustelle der Pfarrei. Am benachbarten Pfarrzentrum Christkönig sind ebenfalls die Handwerker angerückt. Derzeit wird die Außenfassade am 1995 eröffneten Komplex aufgefrischt. Gesamtkosten der Sanierungen: 200.000 Euro. Darunter sind rund 100.000 Euro für einige neue Fenster, die im Oktober geliefert werden, samt einem 17.000 Euro großen Zuschuss aus einem Bundestopf.

Barrierefreier Zugang

Vor allem aber gibt es einen weiteren Zugang zum Pfarrzentrum. An der Nordseite, barrierefrei in das Untergeschoss rein. Vorteil: Dann können die dortigen Räume wieder öffentlich genutzt werden, was aus Brandschutzgründen schwierig war. 250.000 Euro setzt Drexel für den Bau an. Allerdings gibt es einen Zuschuss, auf den die Kirchenpflegerin richtig stolz ist, dass sie ihn aufgetan hat: 86.000 Euro von der Aktion Mensch. Bis Winter sollen die Arbeiten am Pfarrzentrum großteils fertig sein.