Penzberg CSU hat neue Vorsitzende: Maria Probst folgt auf Nick Lisson

Von: Andreas Baar

Glückwunsch vom Vorgänger: Maria Probst übernahm den Vorsitz der Penzberger CSU von Nick Lisson. © Andreas Baar

Penzberg – Die Penzberger CSU hat eine neue Vorsitzende: Maria Probst (41) wurde bei der Versammlung am Freitagabend (20. Mai) gewählt.

Die Stadträtin war bei der Versammlung in der Stadthalle die einzige Kandidatin. Probst folgt auf Nick Lisson, der sieben Jahre die Christsozialen führte. Größter Erfolg war 2020 der Gewinn des Bürgermeisterpostens für seine Partei. Die 41-jährige Probst war die Wunschkandidatin des Ortsvorstands gewesen. Die Landschaftsarchitektin war bereits stellvertretende Vorsitzende, ist seit 2013 in der CSU und sitzt seit Januar 2017 für die Partei im Stadtrat. 2021 übernahm sie auch den Fraktionsvorsitz. Das Wahlergebnis war mit 92,1 Prozent denn auch keine Überraschung: 35 der 40 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder stimmten für die 41-Jährige.

Die 41-jährige Maria Probst sitzt seit 2017 für die CSU im Penzberger Stadtrat. © Andreas Baar

Stadtpolitischer Spagat

„Penzberg ist meine Heimat“, betonte Probst, die mit ihrem Mann den mittelständischen Garten- und Landschaftsbaubetrieb als Familienunternehmen führt. Sie wolle die „positive Entwicklung“ der Stadt weiterführen, gab sie als politisches Ziel aus. Probst sprach aber auch von einem „Spagat“, den es zu schaffen gelte – zwischen Wachstum und einer lebens- und liebenswerten Stadt. Sie stehe für eine „Politik der Zusammenarbeit“, erklärte sie mit Blick auf den Stadtrat, in dem seit der Wahl 2022 sechs Fraktionen vertreten sind. Mit Stefan Korpan stellt die CSU erstmals den Rathauschef in der einstigen SPD-Hochburg. In Richtung Sozialdemokratenging auch die einzige lokalpolitische Spitze der neuen CSU-Vorsitzenden an diesem Abend. „Penzberg ist nicht Rot“, sagt Probst mit Verweis auf entsprechende jüngste Veröffentlichungen der Konkurrenz. Penzberg sei „aber auch nicht Schwarz“, ergänzte Probst – „Penzberg ist Bunt.“ Den von ihrem Vorgänger eingeschlagenen Kurs im 107 Mitglieder zählenden Ortsverband will sie nicht umsteuern. Probst betonte das „starke Team“, das die politischen Erfolge der letzten Zeit erst möglich gemacht habe.

Viel Lob für Lisson

Nick Lisson wurde im kleinen Saal der Stadthalle mit vielen lobenden Worten und Geschenken verabschiedet. Der 36-Jährige hatte im März öffentlich gemacht, dass er alle politischen Ämter im Vorstand sowie im Stadt- und Kreistag niederlegen wolle. Lisson hatte den Ortsvorsitz 2015 übernommen und 2017 eine Palastrevolte überstanden. „Du hast Geschichte geschrieben“, würdigte CSU-Landtagsabgeordneter Harald Kühn den scheidenden Frontmann ob dessen Wahlerfolge. „Penzberg war aus CSU-Sicht ein hoffnungsloser Fall.“ Parteifreundin und Landrätin Andrea Jochner-Weiß bezeichnete das Ausscheiden Lissons als „herben Verlust““, auch aus menschlicher Sicht.