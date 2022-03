Penzberg: CSU-Ortschef Lisson tritt von allen politischen Ämtern zurück

Von: Andreas Baar

Penzberg - Der Penzberger CSU-Ortschef Nick Lisson legt alle politischen Ämter nieder. Der 36-Jährige wird als Vorsitzender, Stadt- und Kreisrat zurücktreten.

Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, sagt Nick Lisson gegenüber der Rundschau. Lisson begründet seinen Schritt mit Familie und Beruf. Im November kam sein zweites Kind, eine Tochter, auf die Welt. „Ich brauche mehr Zeit für meine Familie.“ Zudem arbeitet der gelernte Radiojournalist und Moderator seit April vergangenen Jahres als Programmchef bei Radio Gong 96,3 in München und hat 40 Mitarbeiter unter sich. „Das ist wahnsinnig zeitintensiv.“

Vor Sommerpause im Stadtrat

„Ich habe lange mit mir gerungen und viele Gespräche geführt“, sagt Lisson. Der 36-Jährige sitzt seit 2014 in Stadt- und Kreisrat. Sein Rücktrittsgesuch soll in beiden Gremien möglichst im Juli, in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, behandelt werden. Nachfolger auf der Liste sind im Stadtrat Matthias Baumgartner und im Kreistag Martin Pape (Bürgermeister in Polling). Lisson war seit 2015 Ortsvorsitzender der Penzberger CSU. Für 20. Mai ist in der Stadthalle eine Versammlung mit Neuwahlen angesetzt. Seinen Posten als JU-Kreisvorsitzender hatte Lisson bereits 2021 aufgegeben.

Politische Tür ist nicht zu

Mit der Politik will der 36-Jährige aber nicht endgültig aufhören. „Auf gar keinen Fall“, bekräftigt er. „Die Tür ist nur angelehnt.“