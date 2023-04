Penzberg: Denkmalverein fürchtet Abriss des Menagehauses und will es retten

Von: Andreas Baar

Teilen

Das Menagehaus an der Bahnhofstraße in Penzberg ist auch als „Ärztehaus“ bekannt. © Andreas Baar

Penzberg - Der Penzberger Denkmalverein fürchtet einen Abriss des Menagehauses an der Bahnhofsstraße. Es werden Unterschriften für den Erhalt gesammelt.

Eine Initiative um den Penzberger Denkmalverein und Privatperson Lenka Schäfer sammelt am Donnerstag (20. April) von 9 bis 13 Uhr am Rand des Wochenmarkts auf dem Stadtplatz Unterstützer-Unterschriften für den Erhalt des Menagehauses an der Bahnhofstraße. Dies teilt Vereinsvorsitzender Max Kapfer namens der Denkmalschützer mit. Das „stadtbildprägende“ Gebäude mit seiner bewegenden Geschichte aus dem Jahr 1875 - auch bekannt als das „Ärztehaus“ – sei seit dem Verkauf an eine Immobiliengesellschaft im Zuge der anstehenden Neugestaltung der Penzberger Innenstadt vom Abriss bedroht, fürchtet der Denkmalverein. Erworben hatte das Grundstück die „Bayernwohnen“ aus Stephanskirchen samt eines Umgriffs. Konkrete Pläne für das Areal liegen offiziell noch nicht vor.

Hier liegen Unterschriftenlisten aus Die Unterschriften-Sammlung findet am Donnerstag (20. April) nicht nur von 9 bis 13 Uhr auf dem Stadtplatz statt. Weitere Listen liegen laut Denkmalverein aus bei Purzmurzel. Optik Kantwerk, Augenarztpraxis Dr. Schäfer, Ohrenarztpraxis Haack, Privatpraxis Dr. Reißner und Kreuz-Apotheke.

Unterkunft für ledige Arbeiter

Das Menagehaus habe in der Gründerzeit der Stadt eine wichtige Funktion gehabt, heißt es vom Verein. Zu Bergwerkszeiten wurde es als Unterkunft für ledige Arbeiter und zur Verpflegung von Kindern genutzt. Arbeiter aus Böhmen, Kroatien, Südtirol, Lombardei, Oberösterreich sowie der Oberpfalz wohnten dort. Zum Bau des Menagehauses und benachbarter Wohnhäuser wurden damals die Steine aus dem nahen Steinbruch am Ende der Steinbruchstraße (heutige Ludwig-März-Straße) gebrochen.

„Mordnacht“-Opfer wohnten dort

Der Denkmalverein weist zudem auf eine „historische Bedeutung“ des Menagehauses im Zusammenhang mit der „Penzberger Mordnacht“ vom 28. April 1945 hin: Zwei der Mordopfer - Franz Biersack und Johann Summerdinger - wohnten in diesem Haus und wurden von dort aus von den Nazi-Schergen zur Exekution abgeholt. Die Stadt Penzberg hatte 2022 zum Gedenken an die Opfer auch vor dem Haus sogenannte Stolpersteine im Bürgersteig einbringen lassen..