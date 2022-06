Penzberg: Die Berghalde wird zum Mekka der Oldtimer-Fans

Von: Andreas Baar

Auf der Penzberger Berghalde parken die historischen Fahrzeuge einträchtig nebeneinander. © Andreas Baar

Penzberg – Die Penzberger Berghalde wird zum Mekka der Oldtimer-Fans: Am Wochenende (11./12. Juni) ist wieder ein großes Treffen.

Lang ist es her: Das letzte Treffen der historischen Fahrzeuge lief im Jahr 2019 in Penzberg über die Bühne. Dann kam die Pandemie mit ihren Einschränkungen. Jetzt freuen sich die Aktiven bei der Oldtimer-Sparte im örtlichen AMC Penzberg darauf, dass es wieder auf der Berghalde knattern, rauchen und schnaufen kann. Das 26. Oldtimertreffen steht vor der Tür.

Auftritt im Jahr 2011: Helmut Schmidtner mit seinem Fendt F9 Dieselroß von 1936 samt Seitenmähwerk. © Andreas Baar

Von Uralt bis Youngtimer

Mit der Organisation ist erneut Helmut Schmidtner beschäftigt. Wobei, ganz allein muss er es nicht machen, „Wir haben mehrere Junge dabei“, sagt er. Bis zu 40 Mitstreiter zählt der Penzberger im Orgateam, für Aufbau und Veranstaltung an sich. Das Treffen hat eine gute Tradition in Penzberg. Aus dem weiten Umland kamen stets die stolzen Besitzer und Fahrer der historischen Fahrzeug. „Einige hundert waren schon immer da“, blickt Schmidtner zurück. Die Palette an Attraktion war groß. „Vom uralten Fahrzeug bis zu den 1970er Jahren“, zählt Schmidtner auf. „Wir freuen uns auch über Youngtimer.“ Er selbst war natürlich mit einem Gefährt dabei. So 2011 mit einer wahren Rarität: Schmidtner, gelernter Schlossermeister, hatte damals einen Fendt F9 von 1936 hergerichtet. Mit Typenschildzahl 3049 – der 49. Traktor, der damals im Allgäu gebaut wurde. Was er diesmal mitbringt, weiß Schmidtner noch nicht. Vielleicht eine Viktoria Kombination, eine Motorkutsche von 1899. Oder das Griffon-Motorrad von 1906.

Programm und Infos Das Oldtimer-Festival (Eintritt frei): Samstag, 11. Juni, ab 18 Uhr, Livemusik von den „Bonebreakers“. Sonntag, 12. Juni, 9 Uhr Weißwurst-Frühschoppen mit Blasmusik. Ab 12 Uhr Fahrzeugvorstellung und Vorführungen. Es gibt gegen 15 Uhr eine Verlosung. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 0151/51916020. Mehr zum Auto- und Motorsportclub Penzberg unter www.amc-penzberg.de.

Vespa-Roller zu gewinnen

Am Samstag (11. Juni) geht es mit einem Livekonzert am Abend los. Am Sonntag (12. Juni) stehen Vorführungen und auf dem Programm und natürlich werden die Fahrzeuge vorgestellt. Es gibt auch eine Tombola mit vielen Gewinnen. Hauptpreis ist ein Vespa-Roller. Fahrbereit und mit Nummernschild, wie Schmidtner verrät. Beim Motorsportclub werden sie an diesem Wochenende wieder stolz sein. „Wir wollen unser Hobby präsentieren und, dass die Leute Freude haben“, sagt Schmidtner. Und natürlich geht es auch ein bisserl um Nachsuchswerbung – deshalb auch die Youngtimer.