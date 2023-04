Penzberg: DJK bekommt Maibaum zurück - Bier und Grillfleisch für ESV

Von: Andreas Baar

Anstoßen auf die Einigung: (v.l.) Kai Schumacher (ESV) , Sebastian Schott (ESV, Kapitän 1. Mannschaft), Sascha Terbeck (DJK-Vorstand), Thomas Meier (DJK, Trainer 1. Mannschaft), Aleksandar Trifunović (DJK, 2. Vorstand), Semi Güven (ESV) und Tobias Szekeli (ESV). © Privat

Penzberg - Die DJK Penzberg bekommt nach der Verhandlung ihren gestohlenen Maibaum zurück. Für die Diebe vom ESV Penzberg hat sich Aktion gelohnt.

Am Sonntag (23. April) gegen 2 Uhr hatten sich elf Fußballer des ESV Penzberg auf den Weg gemacht. Ihr Ziel: Der Sportplatz des Stadtrivalen von der DJK Penzberg. Dort lagerte deren 18 Meter langer Maibaum auf dem Sportplatz an der Ludwig-März-Straße. Die DJK wollte das gute Stück ganz traditionsbewusst pünktlich zum 1. Mai dort aufstellen. Doch daraus drohte nichts zu werden. Der Maibaum war weg, mussten die Verantwortlichen des Sportvereins am Sonntagvormittag erschrocken feststellen. Gestohlen von der ESV-Truppe. Am Dienstagabend (25. April) starteten gegen 21.15 Uhr im DJK-Sportheim die Verhandlungen für die Rückgabe.

Bier und Grillfleisch

Nach gut einer Stunde lag ein Ergebnis auf dem Tisch, wie die Rundschau aktuell erfuhr. Der Maibaum wird vom ESV am Donnerstagabend (27. April) an die DJK zurück gegeben. Als Auslöse sind fällig: 100 Liter Bier in zwei 50-Liter-Fässern, 30 Kilo Grillfleisch und noch drei Flaschen „Pfeffi“. Bier und Fleisch werden beim ESV-Saisonabschlussfest eingelöst. Das Datum ist noch nicht fix. ESV. Und so kann die DJK Penzberg, wie geplant, am 1. Mai ab 10 Uhr ihren Maibaum feierlich am Sportplatz aufstellen. Übrigens: Der ESV Penzberg stellt am Sonntag, 6. Mai, ab 11 Uhr auch ein Exemplar bei sich auf - wenn es denn nicht vorher gestohlen wird.