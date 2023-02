Penzberg: Einbrecher machen reiche Beute in Gleitschirm-Geschäft

Penzberg - Unbekannte sind in ein Gleitschirm-Geschäft in Penzberg eingebrochen. Der Stehlschaden beträgt mindestens 100.000 Euro.

Der Einbruch ereignete sich laut Polizei am Donnerstag/Freitag (9./10. Februar) zwischen 18 und 6 Uhr: Bislang unbekannte Täter brachen in ein Geschäft für Gleitschirme an der Straße Im Thal ein. Wie eine Angestellte (38) am Freitagmorgen feststellte, hatten die Täter dabei die Tür aufgebrochen und aus dem Geschäft mindestens 20 neue Gleitschirme und Flugelektronik entwendet. Weiterhin wurde aus einer Kasse Bargeld mitgenommen und ein Laptop gestohlen. Dem Geschäftsinhaber (49) entstand nach Polizeiangaben ein Stehlschaden von mindestens 100.000 Euro.

Wohl größeres Fahrzeuge im Spiel

Zum Abtransport des Diebesguts muss vermutlich ein größeres Fahrzeug oder Transporter verwendet worden sein, so Matthias Krümpel, Leiter der Penzberger Polizeiinspektion. Die Inspektion fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge (insbesondere Vans, Kleintransporter oder Kombis) oder verdächtige Personen im Gewerbegebiet Im Thal beobachtet, die Ladetätigkeiten ausgeführt haben?

Hinweise an die Polizei unter Telefon 08856/92570.