Penzberg: Einmündung Bichler Straße/Karlstraße früher fertig als geplant

Von: Andreas Baar

Teilen

Die bislang provisorische Verkehrsinsel aus Kunststoffelementen wurde durch eine Variante aus Granitsteinen ersetzt. © Staatliches Bauamt Weilheim

Penzberg - Kleine Entlastung in Penzberg: Die Einmündung Bichler Straße/Karlstraße wird am Dienstag (25. Juli) wieder freigegeben. Die Verkehrsinsel ist fertig.

Die Einmündung der viel befahrenen Bichler Straße in die Karlstraße wird nach der Sperrung wegen der jüngsten Straßenbauarbeiten am Dienstag (25. Juli) wieder für den Verkehr freigegeben. Dies gibt das Staatliche Bauamt Weilheim bekannt. Die Arbeiten konnten zwei Tage früher als geplant fertiggestellt werden, heißt es. Die provisorische Verkehrsinsel mit den Kunststoffelementen wurde in diesem Bereich durch Granitpflasterzeilen ersetzt und die Entwässerung angepasst. Auch der Fahrbahnrand an der Einmündung wurde neu gestaltet. Was noch fehlt, sind die Markierungen - die Arbeiten werden laut Staatlichen Bauamt baldmöglichst ausgeführt.

Auch der Fahrbahnrand an der Einmündung wurde neu gestaltet - hier verschwanden ebenfalls die rot-weißen Kunststoffelemente. © Staatliches Bauamt Weilheim

Auch die Arbeiten zwischen der Stegfilsstraße und dem Ortsende von Penzberg kämen gut voran, teilt die Straßenbaubehörde mit. Hier sei der Asphalteinbau für Anfang August (Woche ab 31. Juli/1.Augsut) geplant. Wegen der Arbeiten an der Staatsstraße 2063 östlich von Penzberg, in Richtung Bichl, und den Arbeiten an der Schöggerbrücke über die Loisach wird der Verkehr seit einiger Zeit großräumig über Sindelsdorf/B472 umgeleitet. Was gerade im Berufsverkehr zu erheblich mehr Verkehr in Penzberg und auf der Staatsstraße Richtung Sindelsdorf führt.