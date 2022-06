Lärm ist weiter ein Thema

Penzberg: „Eismärchen“ wird eine Kunststoff-Variante

Von: Andreas Baar

Das „Eismärchen“ gehört wieder auf den Penzberger Stadtplatz - da waren sich die Stadträte (fast) einig. © Archiv RS

Penzberg - Es gibt wieder ein „Eismärchen“ auf dem Penzberger Stadtplatz. Allerdings auf in einer Kunststoff-Variante. Das beschloss der Stadtrat.

Die gute Nachricht: Penzberg bekommt nach der Corona-Zwangspause vom 3. Dezember bis 8. Januar 2023 wieder sein „Eismärchen“ auf dem Stadtplatz. Die schlechte Nachricht für alle Nostalgiker: Die 37 Öffnungstage laufen statt auf herkömmlichem Eis auf einer Kunststoffeisbahn. Darauf verständigte sich der Stadtrat – wenn auch nur ganz knapp.

Zuletzt mehr als 17.000 Besucher

Zweimal musste in den vergangenen Jahren das „Eismärchen“ wegen der Pandemie abgesagt werden. Heuer soll es – wenn nicht noch eine Corona-Welle dazwischenfunkt – wieder in Penzbergs Zentrum über die Bühne gehen. Das eisige Spektakel auf dem Stadtplatz feierte 2014 seine Premiere. Es war bislang mit 600 Quadratmetern die größte Eisfläche südlich von München. Die Besucherzahlen kletterten stetig. Zuletzt 2019/2020 laut Rathaus auf 17.366 Gäste.

Bislang kamen Schlittschuh-Fans beim „Eismärchen“ auf echtem Eis zu ihrem Vergnügen. © RS Archiv

Hoher Stromverbrauch

Grund genug für die Abteilung Kommunikation, Kultur und Wirtschaft im Rathaus wieder mit der Großveranstaltung zu planen. Doch heuer ist alles anders. Nicht nur Corona, sondern vor allem die gestiegenen Energiekosten im Zuge des Ukraine-Kriegs machten planerische Alternativen nötig. Die Ausgaben für die Energie seien „schwer kalkulierbar“, machte Abteilungsleiter Thomas Sendl in der jüngsten Stadtratssitzung deutlich. Der Stromverbrauch für das „Eismärchen“ 2019/2020 entsprach einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 7,5 Familienhaushalten, hatte die städtische Umwelt- und Klimaschutzabteilung ausgerechnet. Als Alternative zum energieintensiven Natureis hörte sich die Verwaltung bei Anbietern von Kunststoffeisbahnen um. Diese Varianten sind aber etwa doppelt so teurer: Laut Sendl wären statt rund 50.000 Euro für 600 Quadratmeter Fläche dann rund 100.000 Euro fällig. Auch bei schädlichem Mikroplastik scheiden sich die fachlichen Geister, war von Sendl zu hören. Die Variante sei „nicht unbedingt umweltschonend“, gab er zu Bedenken. Zudem fürchtet man Besucherverluste, weil die Plastikbahn schwerer zu befahren sei als Natureis.



Lärm ist weiter ein Thema

Sendl ging auch auf das Thema „Lärm“ ein. In der Vergangenheit hatten sich immer wieder Anwohner am Stadtplatz darüber beschwert. Ein TÜV-Gutachten hatte 2020 die Überschreitung von Grenzwerten belegt. – das „Eismärchen“ kann nur unter strengen Auflagen und ohne Veranstaltungen wie die Eisdisco laufen. „Mit sehr großen Anstrengung“, so Sendl, könnten die Lärmwerte eingehalten werden. Allerdings würde „viel von der Attraktion“ verloren gehen. Alternative wäre ein neuer Standort auf der Berghalde. Was jedoch im Stadtrat auf keine Begeisterung stieß.

Berghalde schnell vom Tisch

Für die Berghalde fand sich im Gremium kein Unterstützer. Ein Standort auf dem Festplatz wurde einstimmig abgelehnt. Das „Eismärchen“ sollte unbedingt in der Innenstadt („unser Sorgenkind“) stattfinden, forderte Maria Probst (CSU). „Das hat sich super etabliert“, betonte Armin Jabs (BfP) und bezeichnete es als „Magnet“.

Knapp für Kunststoff

Knapper wurde es dagegen bei dem Untergrund. Zehn Räte votierten für Natureis, zwölf Abgeordnete für die künstliche Variante. CSU-Fraktionschefin Probst warnte vor „Hannis Plastikmärchen“. Auch Adrian Leinweber (SPD) plädierte für Natureis. Ebenso seine Fraktionskollegin Elke Zehetner („ein Erfolgsmärchen“), für die diese Variante der „Klassiker“ ist. Für Kunststoff plädierten Markus Bocksberger (PM) und Kerstin Engel (Grüne). Während Bocksberger „was Neues ausprobieren“ möchte, wäre es für Engel mit der klassischen Fläche „unverantwortlich, die Energie rauszuschleudern“. Auch BfP-Mann Jabs sprach sich angesichts unkalkulierbarer Energiekosten für die Plastikvariante aus: „Das ist sicherer.“ Ebenso Jack Eberl (FLP): Es handele sich um „selbstschmierende Kunsteisbahnen“, die leiser seien. Die FLP hatte so etwas vor zweieinhalb Jahren erfolglos beantragt.

Zwei Räte sagen komplett „Nein“

Komplett gegen das „Eismärchen“ stimmten zwei Stadträte. Für Regina Bartusch (SPD) sind „die Unwägbarkeiten ein bisschen groß“, sagte sie mit Blick auf Corona, Haushalt und Energie. John-Christian Eilert (Grüne) nannte „die Gesamtlage zu unsicher“.