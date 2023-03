Penzberg: Endlich wieder Fastenpredigt und Singspiel zum Starkbier

Von: Andreas Baar

Das letzte Mal auf der Bühne: 2020 musste der Starkbier-Anstich wegen der Corona-Krise per Film aus der Stadthalle übertragen werden. © RS Archiv

Penzberg - Es wird wieder o‘zapft in Penzberg: Die „Stammwürze“-Gruppe bringt ihren Starkbieranstich samt Fastenpredigt und Singspiel auf die Bühne.

Die Vorfreude bei den Aktiven des „Stammwürze“-Teams beim Oberlandler Volkstheater in Penzberg ist riesig. Circa zehn Rede- und Singspiel-Schreiber, etwa 20 Mitwirkende plus die Helfer hinter der Bühne sind schon ungeduldig. Endlich können sie wieder ihren Starkbieranstich auf die Bühne bringen. Live und vor Publikum. Bedingt durch die Corona-Lage gab es 2020 eine spontane Online-Live-Übertragung aus der Stadthalle, 2021 einen Film und im vergangenen Jahr einen fünfteiligen „Bier-Cast“. Am 17./18. und 19. März stehen nun die Aufführungen in der Stadthalle an. „Das ist schon was Besonderes“, freut sich Volkstheater-Vorsitzende Claudia Herdrich, auf die drei Live-Auftritte.

Proben für den Auftritt 2023: Beim Fototermin waren nicht alle Mitwirkenden vom „Stammwürze“-Team anwesend. © Andreas Baar

Termine und Karten Der Starkbieranstich der „Stammwürze“ geht an folgenden Terminen in der Penzberger Stadthalle über die Bühne: Freitag/Samstag, 17./18. März, jeweils um 19 Uhr sowie Sonntag, 19. März, um 11 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Der Kartenvorverkauf (je 18 Euro, maximal 8acht Stück pro Person) in der „Koinschaufe“ für die erste Aufführung startet am kommenden Freitag, 10. März, um 17 Uhr. Für den Termine am 18. März gibt es Tickets ab 11. März, 10 Uhr. und für den 19. März ab 12. März, 10 Uhr. Eventuelle Restkarten werden dann extra angeboten. Infos unter www.oberlandler-volkstheater-penzberg.de.

Neuer Fastenprediger

Die Besucher in der für rund 320 Menschen bestuhlten Stadthalle erwartet ein rund zweistündiges klassische Programm mit Fastenpredigt und Singspiel. Allerdings gibt es eine personelle Neuerung, berichtet Herdrich: Weil der angestammte Fastenprediger Rainer Hofmann krankheitsbedingt ausfällt, feiert Stefan Köbler kurzfristig seine Premiere – als Bruder Stefanus.

Verraten wird inhaltlich natürlich nichts. „Es geht ganz klar um die Stadt“, lässt Vorsitzende Herdrich ein bisserl heraus. Um Politik und Ereignisse in jüngster Zeit in Penzberg. „Total lokal.“ Personen „von Rang und Namen“ würden vorkommen. Alles unter dem Motto „Zirkus“. Ein „großes Abwatschn“ wird es aber nicht geben, sagt Herdrich auch. Mit ein Grund ist die Krisenlage. „Wir wollen den Leuten einen schönen Abend machen. Sie sollen wieder lachen.“

Ein Comeback nach langer Zeit feiert die heimische Stadt- und Bergknappenkapelle: Sie wird bei allen drei Aufführungen aufspielen.