Penzberg: Erfrischende Wettschuld von Bürgermeister Stefan Korpan

Von: Andreas Baar

Ab 17 Uhr gibt es das Wett-Eis in der Penzberger Stadtbücherei (Symbolbild). © RS-Archiv

Penzberg – Eine süße Wette wird am kommenden Freitag, 24. Juni, in Penzberg eingelöst. Einlösen muss sie das Stadtoberhaupt.

An jenem 20. März strahlten die Verantwortlichen der Penzberger Stadtbücherei und der Volkshochschule um die Wette. Kein Wunder, hatte das Team „wohnZimmer Rathauspassage“ doch gerade (und schnell) gemeinsam mit vielen Bürgern ihre Wette gegen Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) gewonnen. Beim Fest „Da hockst Di nieda“ ging es darum, in kurzer Zeit mehr als 100 Stühle in die Passage zu tragen – was der Rathauschef nicht für möglich hielt. Wetteinsatz waren 100 Krapfen gewesen.

Am Freitag löst Korpan nun seine Wettschulden ab 17 Uhr in der Stadtbücherei ein. Allerdings mit einem kleinen, wettertechnisch bedingten Unterschied: Angesichts der erwarteten Temperaturen wird es anstelle von Krapfen Eis geben.



Dafür muss man sich nicht einmal besonders beeilen. Die Stadtbücherei bleibt am Freitag aufgrund des Stadtfests bis 20 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es von 17 bis 19.30 Uhr einen großen Flohmarkt – mit Büchern, Filmen und Hörbüchern.