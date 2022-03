Rund 30 Hektar Fläche benötigt

Penzberg: Erste Pläne für Landesgartenschau - es soll eine grüne Mitte sein

Von: Andreas Baar

Umgeben von Natur und grüne Bereiche in zentraler Lage: Penzbergs Struktur gefällt den Gartenschau-Planern. © Stadt/Bauamt

Penzberg - Die Stadt Penzberg hofft auf den Zuschlag für eine Landesgartenschau. Das Grundkonzept wurde jetzt vorgestellt. Geplant sind fünf grüne Bereiche.

Für die Stadt Penzberg wird es ernst mit der Bewerbung für eine Landesgartenschau in der Periode 2028 bis 2032. Am 27. Mai muss die Mappe eingereicht werden. Das Grundkonzept wurde jetzt erstmals öffentlich vorgestellt. Arbeitstitel: „ZukunftsFest.“ Doch es braucht auch die Unterstützung der Bevölkerung – das wurde bei der ersten öffentlichen Präsentation deutlich gemacht. Die Kosten für die Großveranstaltung sind unklar, es gibt aber eine Schmerzgrenze.

Stadtrat für Bewerbung

Im Mai vergangenen Jahres war die Stimmungslage im Penzberger Stadtrat einstimmig gewesen: Die Kommune möge sich um eine Landesgartenschau bewerben, beschloss das Gremium. Nach dem erfolglose Versuch 2013 sollte es diesmal klappen. „Das ist keine Blümchenschau mehr“, warb Martin Richter-Liebald, Geschäftsführer der Bayerischen Landesgartenschau GmbH: Die Schau würde die Stadtentwicklung antreiben und den Wirtschaftsstandort aufwerten.

Präsentation in der Stadthalle

Der Stadtrat beauftragte ein Landschafts-Architekturbüro mit der Ausarbeitung der Unterlagen. Der Entwurf eines Konzepts für Penzberg „grüne Mitte“ wurde hinter verschlossener Tür dem Stadtrat bei einer Klausur vorgestellt. Laut Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) nahmen die Volksvertreter die Ideen durchwegs positiv auf. Am Dienstagabend (22. März) wurden die Pläne in der Stadthalle erstmals einer geladenen Öffentlichkeit von Vertreten aus Politik, Vereinen und Institutionen präsentiert.

„Sie haben Grünflächen, die bis in die Stadt hineinragen.

Stadtplanerin und Moderatorin Sonja Rube schwärmte vom besonderen Potential Penzbergs: „Sie haben Grünflächen, die bis in die Stadt hineinragen.“ Rube sprach von einer „riesen Qualität“. Eine Qualität, die Landschaftsarchitekt Harry Dobrzanski vom heimische Büro „die-grille“ für die Landesgartenschau nutzen möchte. „Zwei Kerne“ gebe es bei der Schau, erklärte er: das eigentliche Garten-Fest und die dauerhaften Anlagen („Die sind viel wichtiger als Events“).



Landschaftsarchitekt Harry Dobrzanski stellte das Grundkonzept für eine Landesgattenschau in Penzberg vor. © Andreas Baar

Rund 30 Hektar Fläche benötigt

Dobrzanski plant mit fünf Bereichen, die sich zentral in der Stadt befinden: das Bahnbogen-Areal, einer „Bachmeile“ westlich des Friedhofs bis zur „Grünen Mitte/Urwald“ zwischen Familienbad und Schlossbichl. Viertens der Bereich am Schlossbichlpark sowie als letztes die „Stadtmeile“ mit Stadtplatz und Bahnhofstraße für Kunst, Kultur und Gastronomie. Der Planer rechnet mit rund 30 Hektar an benötigter Fläche, die baulichen Maßnahmen könnten auf zehn bis zwölf Hektar erfolgen. Laut Stadtbaumeister Justus Klement befinden sich die meisten Areale in städtischer Hand, der Rest ist langfristig bereits von den Staatsforsten gepachtet.



Entscheidung bis Herbst

Im Sommer wird die Jury erwartet, für Herbst die Entscheidung. Die Stadt visiert die Schau 2028 an. Mit einem O.k. startet die konkrete Planung, die Bauphase würde 2026/2027 erfolgen. Stadt und Bayerische Landesgartenschau müssten eine Gesellschaft gründen. Die Kosten für die Schau trägt die Stadt. Es gibt aber Fördermittel: Laut Bürgermeister Korpan sind es 50 Prozent, allerdings auf 5 Millionen Euro gedeckelt. Weitere rund zehn Prozent könnten über die Städtebauförderung laufen, zusätzliche Töpfe sind angedacht. Angesichts der Deckelung setzt Korpan allerdings 10 Millionen Euro als Kostengrenze an. Dazu kämen die Ausgaben für die Durchführung der Schau.

Stadtplanerin Sonja Rube warb um Unterstützung aus der Bevölkerung für das grüne Großprojekt. © Andreas Baar

Abgabe am 27. Mai

Der Bürgermeister ist bereits jetzt voll des Lobs. „Das ist eine wirklich bisher sehr gute Planung“, meinte Stefan Korpan (CSU). Penzbergs Verwaltung hatte Vertreter des Stadtlebens eingeladen, um das erste Konzept für eine Landesgartenschau vorzustellen. Am 27. Mai muss die Stadt die Bewerbungsmappe bei der Bayerischen Landesgartenschau GmbH einreichen. Es geht um die Terminperiode 2028 bis 2032. Für den Rathauschef wäre die Teilnahme ein „riesiger Gewinn“, wie Korpan betonte. „Auch für Region“, blickte der Penzberger gleich mal über den Tellerrand hinaus. Er betonte auch eine Nachhaltigkeit: „Man hat hier was Dauerhaftes.“

Naturräume schaffen

Das von Landschaftsarchitekt Dobrzanski vorgelegte Konzept beinhaltet ein zentrales Ziel: die Schaffung und Öffnung von neuen Naturräumen – zum Begehen und Betrachten, für Alt und Jung. Bürgermeister Korpan ist begeistert: „Es entsteht wirklich eine Naturerholung im Zentrum Penzbergs.“ Erreichbar von allen Stadtteilen aus, zu Fuß oder mit dem Rad.



Bahnbogen wachküssen

Dafür sorgen die fünf Bereiche, die Dobrzanski für eine Landesgartenschau vorsieht. „Wir haben genug Fläche“, sieht er die Situation grundsätzlich positiv. Das Bahnbogen-Areal, dass die Stadt eh überplanen will, nennt er ein „wunderbares Objekt im Dornröschenschlaf“, dass wachgeküsst werden müsste. Ein „großer Reiz“ sei die dortige Aussicht ins Breitfilz-Moos. Eine „Bachmeile“ könnte Penzbergs Wasserläufe mit Schaugärten, wassernahen Verweilzonen, Promenaden und einer Verbindung zum Friedhof aufwerten. Für die „Grüne Mitte“, zwischen Stadion und Schlossbichl, denkt Dobrzanski an „eine Art Nationalpark-Ästhetik“. Auch der Hochwasserschutz, die Stadt will dort ein Regenrückhaltebecken bauen, könnte inszeniert werden. Zudem könnte in der Nähe des Familienbads samt Neubaugebiet ein Spielplatz errichtet werden. „Das wäre ganz sinnvoll“, so der Planer.

Kommentar: Schmackhaftes Rezept Die Rezeptur klingt gut: Man nehme bestehende Substanz (Schlossbichlpark und Bäche), vermische sie mit eh geplanten Projekten (Bahnbogen) und gebe ein gehörige Prise Neues (Wege, Promenaden, Schaugärten und Installationen) dazu. Alles umrühren und fertig ist das Grundkonzept für die Landesgartenschau. Ein sinnvoller Ansatz, der ohne unnötigen Flächenfraß auskommt. Der dank seiner zentralen Ausrichtung die ganze Stadt mitnehmen könnte.

Der aber auch Geld kosten wird. Geld, dass jedoch nachhaltig angelegt sein würde. Das grüne Vorhaben würde das Stadtleben ökologisch aufwerten und auch nach Ende der Großveranstaltung den Bürgern zur Verfügung stehen. Doch erstmal muss es mit der Bewerbung klappen. Dafür sind Politik und Verwaltung gut beraten, die Öffentlichkeit einzubinden. Das überzeugt die Jury besser als alle schönen Pläne. Andreas Baar

Schlossbichlpark und Innenstadt

Den vierten Blick richtet Dobrzanski auf den Schlossbichlpark. Ausstellungen und Kultur, Schaugärten, Gastronomie, aber auch eine Verbindung zum Museum und eine Integration der Schulen stehen auf seiner Ideenliste. Zu guter Letzt will der Planer mit der „Stadtmeile“ den Innenstadtbereich einbinden. Dort könnten Events, temporäre Installationen und eine „Zukunftsmesse“ ihren Platz finden. Auch alte Arbeiterhäuser („Geschichtsthemen“) und Stadtbäche würde der Landschaftsarchitekt integrieren. Erhoffter Effekt des Ganzen: „Dass sich die Gartenschau ins Bewusstsein schiebt.“

Berghalde und Gut Hub zu weit weg

Die Stadt wird in dem Konzept allerdings nicht allein betrachtet. Auch das Umland will man einbeziehen. Die Schau „darf sich vernetzten“, empfiehlt Dobrzanski. Auf eines verzichtet der Planer jedoch: Die Bereiche Gut Hub und Berghalde könne man zwar einbinden, bleiben aber sonst bewusst außen vor. Dobrzanski begründet es mit der entfernten Lage vom Zentrum. „Die Kernflächen sind innerstädtisch.“

Es braucht die Bürger

Am liebsten würde man bei der Stadt den Zuschlag für die Schau schon im Jahr 2028 haben. Bis die Bewerbungsmappe rausgeht, sollen die Bürger eingebunden werden. Korpan kündigt für Ende April/Anfangs Mai nochmals eine öffentliche Beteiligung an. Ohne den Zuspruch der Bürger wird aus dem grünen Großprojekt nichts. Das machten die Beteiligten deutlich. „Wir brauchen Unterstützung“, mahnte Moderatorin und Stadtplanerin Sonja Rube an – was auch die Bewerbung fördern würde. „Wenn die ganze Stadt dahinter steht, kann eine richtige Bewegung daraus werden.“ Zu viel darf es dann aber auch nicht werden. „Wir müssen aufpassen“, mahnte Stadtbaumeister Justus Klement, dass sich Penzberg bei der Landesgartenschau flächenmäßig nicht übernimmt.