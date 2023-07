Penzberg: Familien-Musical reist im Ballon um die Welt - mit einer Botschaft

Von: Andreas Baar

Teilen

Mit Leiterin Ellen Hennen (links) probt der Kinder- und Jugendchor „Voice happenZ“ der Penzberger Musikschule für das neue Musical. © Andreas Baar

Penzberg - Der Kinder- und Jugendchor „Voice happenZ“ bringt wieder ein Musical auf die Bühne. Diesmal macht sich der Nachwuchs an einen Klassiker.

In der Penzberger Stadthalle wurde in den vergangenen Tagen mit Ellen Hennen fleißig für das neue Familien-Musical geprobt. Das Stück „Um die Welt in einem Ballon“ lehnt sich an die berühmte Weltreisen-Wette von Jules Verne an. Der Kinder- und Jugendchor „Voice happenZ“ singt und tanzt, begleitet von seiner Musicalband.Die Akteure spielen in farbenfrohen Kostümen vor einer aufwändigen Kulisse.

Die Termine Aufführungen sind am Mittwoch, 12. Juli, (17 Uhr); Donnerstag, 13. Juli, (17 Uhr) und Freitag, 14. Juli, (18 Uhr) jeweils in der Stadthalle. Karten (10 Euro Erwachsene, 8 Euro Kinder) gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Rupprecht in Penzberg.

100 Mitwirkende

100 Mitwirkende zwischen sechs und 14 Jahren zählt Leiterin Hennen. Der Ballon sei „sehr wichtig für uns“, erklärt sie das wichtigste Accessoire der Bühnenschau – natürlich zum Fliegen, aber die Exemplare seien auch „optisch sehr schön“. Die Zuschauer werden in verschiedene Szenen entführt – von England über Marokko, Mandala bis in den Wilden Westen. Kernaussage des Stücks, so Hennen: „Gemeinsam sind wir stark und gewinnen die Wette.“