Penzberg: Frau bremst Fahrer aus, dann will sie gegen sein Auto treten

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Polizeiinspektion Penzberg ermittelt nun unter anderem wegen Nötigung, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Penzberg - Eine unbekannte Autofahrerin ist in Penzberg mehrfach aufgefallen. Die Frau überholte ein Auto gefährlich, bremste es aus und beleidigte den Fahrer.

Am Sonntag (23. Juli) kam es laut Polizei gegen 0 Uhr in Penzberg zu gleich mehreren Straftaten einer bislang unbekannten Autofahrerin gegenüber einem anderen Fahrer (57). Der Penzberger fuhr mit seinem Pkw auf der Birkenstraße, während ihm eine circa 35-jährige Frau mit einem blauen Ford Puma in geringem Abstand folgte. Als der Mann rechts einparken wollte, überholte die Frau und es kam fast zum Zusammenstoß. Der Mann fuhr daraufhin weiter.

An der Nonnenwaldstraße machte die Frau eine Vollbremsung, wodurch der Penzberger ebenfalls zum Stehen kam. Die Frau stieg aus ihrem Fahrzeug, beleidigte den Mann und wollte gegen dessen Fahrzeug treten. Als der Penzberger mit der Polizei drohte, stieg die Unbekannte in ihr Auto und fuhr Richtung Karl-Wald-Straße weiter.

Die Polizeiinspektion Penzberg ermittelt nun unter anderem wegen Nötigung, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Inspektion unter Telefon 08856/92570 entgegen.