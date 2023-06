Penzberg: Frau von Auto gegen Hauswand geklemmt und schwer verletzt

Von: Andreas Baar

Die schwerverletzte Frau wurde nach dem Unfall in Penzberg in die Unfallklinik Murnau geflogen (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Penzberg - Schwerer Unfall in Penzberg: Ein Frau wurde von einem Auto an die Hauswand geklemmt. Die 48-Jährige wurde in die Klinik geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag (10. Juni) gegen 9 Uhr an der Sommerstraße in Penzberg. Eine 80-jährige Starnbergerin fuhr laut Polizei rückwärts in eine Grundstückseinfahrt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nicht vom Gaspedal, fuhr beschleunigt rückwärts und prallte mit dem Fahrzeugheck gegen die Hausmauer. Zwischen der Hausmauer und dem Fahrzeug wurde eine 48-jährige Penzbergerin eingeklemmt. Die Penzbergerin wurde mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in das Unfallklinikum Murnau geflogen.