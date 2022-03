Fünf Jahre Anschubphase

Penzberg: Fraunhofer startet im April bei Roche mit Pandemieforschung

Von: Andreas Baar

Teilen

Standort für Pandemie-Forschung: Die Stadt Penzberg richtet derzeit die Fläche neben dem Druckzentrum für den Neubau her. © Andreas Baar

Penzberg – Mitte April startet das millionenschwere Pandemie-Forschungsinstitut im Penzberger Nonnenwald. Dann zieht die erste Arbeitsgruppe im Roche-Werk ein.

Die Münchner Fraunhofer-Gesellschaft baut mit der LMU und dem Healthcare-Konzern ein Wissenschaftszentrum auf. Von einem „Leuchturm“ im Nonnenwald sprachen im Januar vergangenen Jahrs bei einer Pressekonferenz in der Stadthalle stolz die anwesenden Beteiligten: Die Münchner Fraunhofer-Gesellschaft will ihr neues Infektions- und Pandemie-Forschungszentrum in Penzberg aufbauen. Als Partner wurden Roche und die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) ins Boot geholt. Von Bund und Freistaat gibt es millionenschwere Unterstützung: Die Freistaat kündigte eine Förderung von je fünf Millionen Euro in 2021 und 2022 an, bis 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen über 30 Millionen eingeplant. Und der Haushaltsausschuss des Bundestags genehmigte weitere 40 Millionen Euro für das Zentrum.

Claus Haberda, Geschäftsführer der Roche Diagnostics, erwartet die Pandemie-Forscher „um Ostern herum“. © Roche

„Um Ostern herum“ kommt erste Gruppe

Jetzt soll es losgehen. „Um Ostern herum“ werde die erste Arbeitsgruppe an Wissenschaftlern übergangsweise ihre Räume bei Roche beziehen, kündigte Claus Haberda, Geschäftsführer der Roche Diagnostics, am Mittwoch (9. März) beim Jahrespressegespräch der Deutschlandsparte des Konzerns an. Die Mietverträge mit Fraunhofer seien unterzeichnet, es gebe schon drei erste Projekte. Für zwei Jahre wird das Forschungszentrum im Werk „eine neue Heimat finden“, so Haberda. Dann soll der Umzug in den in der Nachbarschaft geplanten Eigenbau erfolgen.

Wohl Erbbaurecht

Dort wird von der Stadt gerade das große Grundstück am Helix-Kreisel hergerichtet. Derzeit laufen Gespräche zwischen Rathaus und Fraunhofer-Gesellschaft über die Nutzung. Stand jetzt geht es „in Richtung“ eines Erbbaurechtsvertrag, erklärt Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) auf Rundschau-Nachfrage. Das heißt: Die Stadt bleibt Besitzer der rund 10.000 Quadratmeter großen Fläche, Fraunhofer würde eine Pacht zahlen. „Details müssen aber noch besprochen werden“, ist vom Rathauschef zu hören. Außerdem muss der Stadtrat letztendlich sein OK zum Grundstücksgeschäft geben. Ebenso dann zu einem Bauantrag, den Fraunhofer stellen müsste.



Fünf Jahre Anschubphase

Am zuletzt vor etwas über einem Jahr kommunizierten Zeitplan hat sich laut Korpan nichts geändert. Die Fraunhofer-Gesellschaft plant mit einer Anschubphase von fünf Jahren für den Penzberger Standort, hatte Präsident Prof. Reimund Neugebauer bei der Pressekonferenz erklärt. Im Finanzplan stünden 80 Millionen Euro – 35 Millionen Euro für Investitionen und weitere 45 Millionen Euro für Betriebskosten. Bis zu 50 Wissenschaftler sollen nach diesen fünf Jahren im Forschungszentrum arbeiten. Die Berufsfelder reichen von Medizinern über Mikrobiologen bis zu IT-Experten. Intern ging man damals von zwei bis drei Jahren aus, bis das Gebäude steht. Eigentlich sollten bereits Mitte 2021 die ersten Wissenschaftler im Roche-Quartier arbeiten, hieß es damals.