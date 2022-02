Ohne Zwischenhändler

Penzberg: Galerie 17 bietet Künstlern Raum und Rahmen ohne Komplikationen

Teilen

Vergangene Woche blickt Künstlerin Birgit Kürzinger (rechts) noch einmal auf ihre ausgestellten Werke, Kuratorin Caroline Reißner (links) hat schon die nachfolgende Kunst im Kopf. © Antonia Reindl

Penzberg – Die Galerie 17 an der Penzberger Bahnhofstraße bietet Künstlern eine Plattform und Möglichkeit zur Ausstellung. Das Prozedere ist unkompliziert und kostenlos.

Bereits der Rahmen des Schaufensters fängt Blicke, die Farben, die Formen, expressiv. Gestaltet hat die auf das Glas aufgetragene Folie die Illustratorin Caroline Reißner. Doch sie selbst möchte mit dieser Kunst eigentlich nicht nach vorne treten, sondern tatsächlich den Rahmen für das bieten, was in dem Fenster zu sehen ist. Als Initiatorin und Kuratorin möchte die Hamburgerin mit der Galerie 17, benannt nach ihrem Standort, der Bahnhofstraße 17, Künstlern eine Plattform jenseits konventioneller Ausstellungsräume bieten – unkompliziert und kostenlos.

Acryl und Asche

Tatsächlich, der bunte Rahmen auf dem Glas weiß Blicke zu fangen, vielleicht nicht alle, doch manch‘ Flanierender hält an und betrachtet das Umrahmte näher. Vor allem, wenn man auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Blick schweifen lässt, sticht der bunte Rand hervor.

In dem Fenster der 2021 eröffneten Galerie 17 befinden sich am vergangenen Samstag noch die Werke der Penzberger Künstlerin Birgit Kürzinger, ein mehrschichtiges Werk, Acryl und Asche auf Leinwand, sowie Holzschnitt-Collagen. Die Entscheidung, welche Werke sie ausstellen will, scheint Kürzinger in Abstimmung mit dem umgebenden Raum getroffen zu haben. „Ich dachte, es passt ganz gut mit den Farben“, sagt die Künstlerin als sie vor dem Fenster steht.

Zweites Fenster wird vorbereitet

Kürzingers Blick fällt auch auf die mit der Kunst harmonisierenden Rahmen der Werke, gefertigt von Harald Ketterer von der Rahmenwerkstatt Oberland. „Mit großer Bestürzung“ habe man von dem plötzlichen Tod Harald Ketterers erfahren, meint Anette Reißner, die an der Organisation der Galerie ihrer Tochter beteiligt ist. Er habe das Projekt großartig unterstützt, betont sie.



Auch Kürzinger wusste seine Arbeit hoch zu schätzen. „Es macht unglaublich viel aus, wie ein Bild gerahmt ist“, sagt sie. Er „war total dabei“. Und auch das Schaufenster stellte Ketterer zur Verfügung. Eigentlich zwei Schaufenster, das zweite wird gerade auf seinen künftigen künstlerischen Zweck vorbereitet. „Das hat noch gefehlt“, meint Caroline Reißner, als sie neben Kürzinger auf das noch zu Ergänzende blickt. Der erste Teil eines farben- und formenreichen Rahmens ist schon zu sehen.



Ob ein oder zwei Fenster, Kuratorin und Initiatorin Caroline Reißner wollte Künstlern eine Plattform, einen Ausstellungsort bieten, für den es kein großes Ausstellungskonzept, des überschaubaren Raumes wegen, braucht. Monatlich wechseln die Ausstellungen und Künstler, die keine Miete zahlen müssen, um ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Ohne Zwischenhändler

Wenn Sie ein Bild, eine Skulptur oder Installation verkaufen, gibt es auch keinen Zwischenhändler. „Ich wollte einen unkomplizierten Raum schaffen“, erklärt Reißner. Ein Raum, in dem Künstler nicht sich selbst präsentieren müssen, und dennoch ihre Werke zeigen können – Flanierenden, mitten in Penzberg, an einer der belebtesten Straßen der Stadt.



Reißner hält einen Zettel in der Hand, darauf Informationen zum nächsten Werk, das im Schaufenster zu sehen sein wird, „Schulabschluss“, eine Lithografie der Hamburger Illustratorin und Grafikerin Eva Planet. Weitere Künstler hat Reißner für die kommenden Monate in petto, „es haben sich schon mehrere gemeldet“, freut sie sich. Die Künstler müssen nicht aus der Region sein, auch wenn es natürlich schön sei, Künstlern vor Ort einen Raum bieten zu können, so Reißner.

Für Künstler Künstler, die in der Galerie 17 ausgestellt werden möchten, können sich direkt an Initiatorin und Kuratorin Caroline Reißner wenden, per Mail an hi@caroline-reissner.de.

Schwierig als Künstler Räume zu bekommen

„Es ist schwierig, Räume zu bekommen“, weiß Künstlerin Birgit Kürzinger. Insgesamt aber „macht’s die bunte Masse“, glaubt Reißner, die ursprünglich die Idee verfolgt habe, eine deutlich kleinere Galerie zu schaffen, in Puppenhausgröße, in der die Werke vielleicht nur als kleiner Druck zu sehen gewesen wären.

Nun ist der Schaukasten doch etwas größer geworden. Ein Schaukasten, der zwar auch überschaubar ist, aber Künstlern dennoch genügend Raum lässt, sich darin auszutoben.