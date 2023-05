Penzberg: Gefährliche Zündelei in Bauwagen - Nur durch Glück kein Vollbrand

Von: Andreas Baar

Der Unbekannte hatte in Penzberg in dem Bauwagen ein Feuer gelegt (Symbolbild). © panthermedia/netfalls

Penzberg - Zum Glück geriet der Bauwagen nicht in Brand: Ein Unbekannter hat in Penzberg vorsätzlich Feuer gelegt. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei am Dienstag (2. Mai) mitteilte, betrat zwischen bereits 15. Februar und 1. Mai eine bislang unbekannte Person am Breunetsrieder Weg in Penzberg den umgebauten Bauwagen eines Penzbergers (51). Ein beschädigtes Fenster erleichterte dem Unbekannten den Zugang. Dort legte der Täter mit einem Grillanzünder und einem Küchenpapier ein Feuer, welches jedoch selbst wieder erlosch. „Nur durch Glück geriet der Bauwagen nicht in Vollbrand“, so der Penzberger Polizeichef Matthias Krümpel. Durch die Zündelei wurden jedoch der Boden und die Wand des Bauwagens beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Die Polizei Penzberg ermittelt nun wegen versuchter Brandstiftung und nimmt Hinweise unter Telefon 08856/92570 entgegen.