Georgi-Ritt in Penzberg: Über 120 Ross und Reiter werden erwartet

Von: Andreas Baar

An der Hubkapelle „St. Maria“ wird beim Georgi-Ritt der Gottesdienst gefeiert. Danach reiten die Teilnehmer um das Gotteshaus und es gibt den Segen. © Andreas Baar

Penzberg - Die Penzberger Hubkapelle steht wieder ganz im Zeichen von Ross und Reiter: Am Sonntag (30. April) ist Georgi-Ritt samt Segnung und Musik.

Der Penzberger Georgi-Verein „d´Rosserer“ veranstaltet am Sonntag (30. April) an der Hubkapelle seinen traditionellen Georgi-Ritt. Los geht es um 13.30 Uhr. Die Veranstaltung soll auch in diesem Jahr ein besonderes Ereignis für Ross, Reiter, Pferdefreunde und die interessierte Bevölkerung werden. Der Verein erwartet rund 120 Teilnehmer mit ihren Pferden. Die Andacht mit anschließendem Umritt findet bei jedem Wetter statt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von den Riederer Alphornbläsern sowie der Stadt- und Bergknappenkapelle. Für das leibliche Wohl mit musikalischer Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt und findet nach dem Ende des Umritts auf Gut Hub statt..