Regen trübte Resonanz

Penzberg: Gestern trifft Morgen beim „Tag der Städtebauförderung“

Von: Andreas Baar

Ideen rund um die Landesgartenschau in Penzberg 2028: Die Teilnehmer konnten beim Workshop ihre Wünsche aufschreiben. © Andreas Baar

Penzberg - Die Stadt Penzberg nutzte den bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“, um Geschaffenes zu präsentieren – und Künftiges zu diskutieren.

Im Penzberger Rathaus mag in den vergangenen Wochen so manchem Mitarbeiter (vor allem im Bauamt) und bei Bürgermeister Stefan Korpan von der CSU, die Ohren geklingelt haben. Durchaus massiv war in Teilen der Bevölkerung Kritik laut geworden an der Baupolitik. Mangelnde Bürgerbeteiligung und Entscheidungen hinter verschlossener Tür – gerade bei den anstehenden Wettbewerben zu Bahnhofsumfeld und Innenstadtentwicklung – wurden Verwaltung und Lokalpolitik vorgeworfen.

Kein Wunder also, dass das Rathaus sich beim „Tag der Städtebauförderung“ am Samstag (13. Mai) mächtig ins Zeug legte, um derlei Vorwürfen entgegenzuwirken. Neben fachkundigen Führungen durch Metropol-Kulturzentrum und Bürgerbahnhof, beide mit Mitteln aus dem Städtebau-Fördertopf bedacht, wurde viel Wert auf Information und Mitmachen gelegt.

Infos an den Stelen: Bernd Nothelfer (l.) vom Landesamt für Umwelt erklärte Karin und Konrad Stadler das Gestern und Morgen. © Andreas Baar

„Erleben und gestalten“

„Penzberg erleben und gestalten“: Im Rathaus hatte man bei der Wahl des Tagesmottos keine Mühen gescheut. Erleben konnten die Besucher so das neue Metropol mit seiner Baugeschichte und der Nutzung durch die städtische Musikschule. Es gab auch gleich Kultur, geboten mit einer Videoinstallation von Ralf Gerard und Livemusik von „HighBrass“.

Entlang der Bahnhofstraße warteten Mitarbeiter der Verwaltung und Vertreter von Behörden auf interessierte Bürger. Hintergrund war die Neugestaltung der Freiluft-Ausstellung: Die Stelen sind neu beklebt worden, mit historischen Stadtansichten und künftigen Stadtplänen – alles unter dem Motto „Gestern. Heute. Morgen“.

Metropol-Führung mit Musik: „HighBrass“ begrüßte die Besucher erstmal im Foyer. © Andreas Baar

Regen trübte Resonanz

Die Resonanz an der Bahnhofstraße hielt sich allerdings in Grenzen, was sicher dem regnerischen Vormittag geschuldet war. „Ich bin nicht gelöchert worden“, meinte Markus Tonn vom Bauamt. Wer stehenblieb, bekam fachkundige Auskünfte. Wie von Bernd Nothelfer vom Landesamt für Umwelt (LfU). Er erklärte Karin und Konrad Stadler die Luftaufnahme vom Breitfilzmoor samt der Freizeitgärten und dem Bahnhofsumfeld. Der LfU-Vertreter hatte aufmerksame Zuhörer. „Was sich gerade tut mit der Stadtentwicklung ist für uns hochinteressant“, sagte Konrad Stadler. Verbunden mit der Frage, „geht es in die richtige Richtung?“. Karin Stadler kann eine „gewisse Besorgnis“ angesichts möglicher Gebäudeabrisse an der Bahnhofstraße nicht verhehlen.

Weg vom „Nur-Bergbau-Image“

Im Metropol-Saal durften später interessierte Bürger ihre Ideen und Wünsche zu zwei großen Projekten kundtun: Landesgartenschau 2028 und der neue Flächennutzungsplan. Bürgerbeteiligung „ist ein ganz wichtiges Thema“, war eingangs von Bürgermeister Korpan zu vernehmen. Allein rund 60 Interessierte waren beim gut zweistündigen Workshop zur grünen Großveranstaltung erschienen. Moderatorin Petra Pintscher von der gemeinnützigen Landesgartenschau-Gesellschaft war zufrieden. Dies sei ein „guter Durchschnitt“ und die Teilnehmer waren „sehr engagiert“, bilanzierte Pintscher danach. Sie habe eine Hoffnung gespürt, dass Penzberg durch die Landesgartenschau weg kommt vom „Nur-Bergbau-Image“.

Im Metropol lauschten die Besucher beim Workshop zur Landesgartenschau den Experten. © Andreas Baar

Wünsche rund um Landesgartenschau

Zu fünf Themenfeldern – Alleinstellungsmerkmal, Rad- und Fußwege, Sport/Spiel, Erholung und Erwartungen an die Gartenschau – konnten sich die Bürger einbringen. Die Wunschzettel reichten von Berghalde mit einbeziehen und Moore erhalten sowie Dachbegrünung schaffen bis Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet „für immer“, Fahrradstraßen an Bahnhof- und Philippstraße und Ruf-Bussen. Aber auch ein begrünter Stadtplatz, ein erlebbarer Säubach und ein Moorerlebnispfad wurden genannt. Und der Busbahnhof wurde auch thematisiert: Der Bahnbogen dürfe durch die Anlage nicht versiegelt, gar „zerstört“, werden.

Jetzt wird Wettbewerb ausgelobt

Am Ende kamen rund 150 Ideen auf den Zetteln zusammen. Diese werden dokumentiert und fließen in die Auslobung für den Architekten-Wettbewerb zur Landesgartenschau ein, wie Lisa Fischer, Wirtschaftsförderin der Stadt, der Rundschau sagt. Die Ausschreibung wird nun vom Büro Oberpriller Architekten aus Weng vorbereitet. Bis Jahresende sollen die Abgaben erfolgen. Dann entscheidet ein Preisgericht, in dem auch Stadträte sitzen, über die Vergabe.