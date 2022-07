Penzberg: Gibt es doch ein Volksfest? Stadt verhandelt mit anderem Wirt

Von: Andreas Baar

Das Volksfest auf der Penzberger Berghalde hat eine lange Tradition. © Andreas Baar

Penzberg - Bekommt Penzberg doch noch ein Volksfest? Die Stadt verhandelt mit einem Festwirt, der für die abgesagte Veranstaltung einspringen würde.

Überraschend hatten die Stadt Penzberg und ihr langjähriger Festwirt Christian Fahrenschon am 14. Juli offiziell das diesjährige Volksfest abgesagt. Die Penzberger Wiesn hätte vom 26. August bis 4. September auf der Berghalde stattfinden sollen. Doch der Festwirt hatte nicht genügend Personal zusammenbekommen, hieß es zur Begründung. Im Rathaus scheint man jetzt einen Ersatz gefunden zu haben. Nach Rundschau-Informationen hat sich wohl ein Festwirt aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen bereit erklärt, das Volksfest kurzfristig zu stemmen. Eine regionale Brauerei würde den Gerstensaft liefern.

Gleicher Zeitraum, gleicher Ort

Am Dienstagabend (27. Juli) bestätigte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) in der Stadtratssitzung, dass man mit Festwirt und Brauerei „in finalen Gesprächen“ sei. Am Donnerstag (28. Juli) will man sich nochmal zusammensetzen, dann soll Vollzug gemeldet werden. „Es sieht sehr gut aus“, ist Korpan optimistisch. Der Festwirt habe signalisiert, dass er die Veranstaltung stemmen könnte. „Personal ist nicht das Problem“, hatte der Rathauschef erfahren. Stattfinden würde das Penzberger Volksfest zum gleichen Zeitpunkt wie die abgesagte Variante - also vom 26. August bis 4. September.

Seniorennachmittag in der Schwebe

Unklar ist noch das Programm. Vor allem, ob der beliebte Seniorennachmittag angesichts der kurzen Organisationszeit und des logistischen Aufwands stattfinden kann, ist laut Korpan nicht sicher. SPD-Stadträtin Regina Bartusch machte sich dafür stark, den Nachmittag nicht abzusetzen - man könne ja den Penzberger Seniorenbeirat einbinden, schlug sie vor. PM-Stadtrat Markus Bocksberger erklärte, dass sich schon bei ihm Vereine gemeldet und Unterstützung für den Festbetrieb signalisiert hätten: „Es gibt sehr viel Hilfsbereitschaft.“