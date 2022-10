Penzberg: Grüne vermissen Konsequenz im Stadtrat - Kritik bei Versammlung

Grüne Führungsriege im Penzberger Ortsverband: (hinten v.l.) Georg Drexel, Anette Orth und Petra Drasdo (alle Beisitzer) sowie (vorn v.l.) John-Christian Eilert (Sprecher), Ingrid Hauptmann (Sprecherin) und Thomas Kraeh (Beisitzer). Es fehlt Besitzerin Birgit Kürzinger. © Andreas Baar

Penzberg – Der Penzberger Grünen-Ortsverband hat seine Führung nahezu wiedergewählt. Bei der Jahresversammlung gab es auch kritische Worte in Richtung Stadtrat.

Eigentlich ist Ingrid Hauptmann zufrieden mit dem bisher Geleisteten. Obwohl im abgelaufenen Jahr einige Veranstaltungen der Pandemie-Lage zum Opfer fallen mussten. Dennoch: „Erfolgreich waren wir schon auch“, bekräftigte die Ortssprecherin der Penzberger grünen bei der Jahreshauptversammlung im neuen Bürgerbahnhof. Zu dieser waren zwölf Stimmberechtigte des 32 Mitglieder zählenden Ortsverbands erschienen. Hauptmann listet Aktionen wie „Grüne im Gespräch“, zum „Klimafrühling“ und zuletzt die Mitwirkung bei der Radldemo in der Innenstadt auf der Habenseite auf.

Einsamkeit im Stadtrat

Etwas zwiespältig fiel dagegen die politische Bilanz aus, die Fraktionsvorsitzende Kerstin Engel aus der Stadtratsarbeit zog. Mit vier Vertretern sitzen Penzbergs Grüne im heimischen Lokalparlament – und fühlen sich manchmal doch recht einsam. Im Schnitt alle zwei Monate habe man einen Antrag eingereicht, rechnete die Frontfrau vor. Knapp 60 Prozent seien von Erfolg beschieden gewesen, was Engel durchaus als Erfolg wertete. „Dafür, dass der Stadtrat nicht Ur-Grün ist.“ Engel freut sich über regelmäßige politische Unterstützung einer Fraktion: „Penzberg Miteinander unterstützt uns sicherlich in vielen grünen Themen.“ Das war es auch schon: „Aber sonst ist es dünn“, blickte die Fraktionschefin auf die anderen Ratskollegen. Engel beklagte fehlende Konsequenz und Unterstützung. Beispiel Roche-Erweiterung, die die Grünen bekanntlich kritisch sehen: „Einfach Kniefall und durchwinken“, kommentierte sie die letzten Mehrheitsentscheidungen für den Bebauungsplan.

Frisch gewählt Keine Überraschungen gab es bei den Wahlen, die allesamt einstimmig ausfielen. Ingrid Hauptmann bleibt Ortsverbandssprecherin, John-Christian Eilert Sprecher. Beisitzer sind weiter Anette Orth, Birgit Kürzinger und Petra Drasdo sowie neugewählt Thomas Kraeh und Georg Drexel.

Innenstadt bleibt Thema

Engel nutzte auch die Gelegenheit, um nochmals Kritik am städtischen Haushalt zu üben, dessen jüngste Verabschiedung die Fraktion erneut abgelehnt hatte: Das „Tafelsilber“ werde verscherbelt, mehr ausgegeben als die Stadt im Geldbeutel habe. Auch bei der künftigen Entwicklung der Innenstadt, will Engel kritisch hinblicken. Ihre zentrale Frage: „Welches Gesicht“ solle Penzbergs Zentrum bekommen. „Wollen wir Frankfurt oder Murnau?“, fragte sie überspitzt in die Runde.

Warten auf Mobilitätskonzept

Das Thema Verkehr haben sich die Grünen weiter auf die Fahne geschrieben. Allerdings sei dort derzeit „relativ wenig“ los, musste Stadtrat John-Christian Eilert aus dem eigenen Arbeitskreis einräumen. Grund sei das Warten auf ein städtisches Mobilitätskonzept, dessen Förderung noch unklar ist. „Es hängt an der Regierung von Oberbayern.“