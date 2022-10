Penzberg hat neue Museumsleiterin: Annette Vogel (58) mag Expressionismus

Von: Andreas Baar

Teilen

Hat schon Pläne: Annette Vogel ist neue Museumsleiterin der Stadt Penzberg. © Andreas Baar

Penzberg – Die Stadt Penzberg hat eine neue Museumsleiterin: Annette Vogel (58) arbeitete die vergangenen Jahre als Kuratorin im In- und Ausland

Die Leitungsposition war seit dem überraschenden Rückzug der Doppelspitze um Diana Oesterle und Freia Oliv zum 31. März diesen Jahres vakant gewesen. Im Rathaus hatte Thomas Sendl, Chef der Abteilung Kommunikation, Kultur, Wirtschaft, zusätzlich kommissarisch die Leitung der städtischen Museen übernommen. Für die aktuelle Schau „Rette mich!“ im Museum Penzberg – Sammlung Campendonk anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des heimischen Roten Kreuzes wurde mit dem Penzberger Stefan König zum Glück kurzfristig ein Ausstellungsmacher gefunden. Kein Wunder, dass Kulturamtschef Sendl („Es war keine leichte Zeit und ein kompletter Neuanfang“) die Neubesetzung der Stelle außerordentlich freut.

Erwarten ein neues Museums-Level: (v.l.) Bürgermeister Stefan Korpan, Leiterin Annette Vogel und Kulturamtschef Thomas Sendl. © Andreas Baar

Kuratorin von Turin bis New York

Seit 1. September ist nun also Annette Vogel als Museumsleiterin da, offiziell präsentiert wurde sie am vergangenen Donnerstag. Die 58-jährige gebürtige Heilbronnerin, die Kunstgeschichte in Freiburg studiert hatte und in München lebt, blickt auf eine langjährige Erfahrung als Kuratorin an verschiedenen Museen im In- und Ausland zurück. Die Liste reicht von Ausstellungen in Skärhamn/Schweden über Bernried, Jena, Kopenhagen, Emden, Klagenfurt, Turin bis zu ihrer Tätigkeit für die renommierte Serge Sabarsky Gallery in New York. Vogel ist Autorin und Herausgeberin zahlreicher Publikationen zum deutschen und österreichischen Expressionismus, der klassischen Moderne und der zeitgenössischen Kunst.



„Reichhaltiges Netzwerk“ zu Sammlern

Vogel bezeichnet sich als „Expressionismus-Expertin“ zudem verfüge sie über ein „reichhaltiges Netzwerk“ zu Sammlern. Für das städtische Museum, das Vogel als „Mehrspartenhaus“ mit besonderem Inhalt und Ausrichtung sowie Architektur rühmt, hat die neue Leiterin schon Ideen. Für Herbst 2023 plant sie eine Ausstellung zum „Mythos Bergbau“, bereits für kommenden Sommer ist eine Schau über den Bildhauer Alberto Giacometti angedacht. Ihre aktuellen Job als Betreuerin der ADAC-Kunstausstellung rund um Mobilität in der Münchner Zentrale des Automobilclubs wird sie weiter ausüben. Vogel hat in Penzberg einen 30 Stunden-Vertrag unterschrieben.

Gut 30 Bewerbungen

Die Stelle war durchaus begehrt gewesen. Nachdem die Stadt Penzberg die Ausschreibung für den Posten eines Museumsleiters veröffentlicht hatte, gingen gut 30 Bewerbungen im Rathaus ein. Acht Bewerber schafften es zum Vorstellungsgespräch in den engeren Kreis. Am Ende, und nach einer Präsentation hinter verschlossener Tür im Stadtrat, machte Annette Vogel das Rennen. Die 58-Jährige aus München hatte die vergangenen Jahre unter anderem als freie Kuratorin für diverse Ausstellungen in Deutschland und im Ausland gearbeitet.



Alt und Neu: Das markante Zwillingsgebäude beheimatet das Museum Penzberg. Die Stahlskulptur „Roter Kamin“ von Sabine Straub wurde Ende 2020 aufgestellt. © Andreas Baar

„Nächstes Level bringen“

Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) freut sich dementsprechend über die Personalentscheidung. Vogel habe in den Gesprächen „viele gute Ideen“ gehabt, bekräftigte er bei ihrer Pressepräsentation am vergangenen Donnerstagnachmittag. Die neue Museumsleiterin „kann uns auf das nächste Level bringen, uns weiterbringen“, hofft das Stadtoberhaupt auf einen Schub für das Museum Penzberg – Sammlung Campendonk. Kulturamtschef Thomas Sendl – der ausdrücklich die „hervorragende Arbeit“ von Vogels Vorgängerinnen hervorhob – freut sich auf ein „tolles Ausstellungsprogramm“.

Mit Expressionisten vertraut

Vogel verteilte beim Pressegespräch Komplimente in Richtung der Stadt. Das Museum „punktet mit Qualität und Charme“, sagt sie, die selbst bereits in den Vorjahren Male den Penzberger Kulturtempel besucht hatte. Die städtische Einrichtung – die den Blaue Reiter-Maler Heinrich Campendonk als Schwerpunkt hat – habe „in meinen Fokus“ gepasst, begründete sie ihre Bewerbung. Vogel ist schließlich mit den Expressionisten vertraut. Klimt, Schiele, Kokoschka, dazu die Malergruppen Brücke und Blaue Reiter – damit hat sie sich intensiv beschäftigt.



Das Museum bietet nicht nur Raum für wechselnde Ausstellungen, sondern erinnert im Altbau auch eindringlich an die Schrecken der „Penzberger Mordnacht“ im April 1945. © Andreas Baar

Bergbau wird großes Thema

Für Penzberg nimmt sich die neue Leiterin einiges vor. Sie wolle „Austausch und Lebendigkeit“ in das Museum und in die Stadt bringen. Apropos Stadt: Deren Kohle-Geschichte will Vogel im Herbst 2023 präsentieren. Die 58-Jährige plant eine thematische Zusammenführung unter dem Titel „Mythos Bergbau und Kunst“. Für die Aktualität soll bei der Herbst-Ausstellung der Umgang mit der fossilen Energie als weiteres Thema sorgen. Der Bergbau ist bei Annette Vogel übrigens auch in der eigenen Familien-DNA vertreten: Sie kommt aus der Salzabbau-Stadt Heilbronn. Die Ausstellungsthematik hat die neue Museumsleiterin bewusst gewählt. „Das Bergbau-Thema ist was für ein breites Publikum“, erklärt sie – gerade im Stadtrat waren immer mal wieder kritische Forderungen nach Präsentationen laut geworden, die mehr Besucher anziehen.



Klassische Moderne wird gezeigt

Vor dem Bergbau will sich Vogel allerdings der klassischen Modern widmen. Für Sommer kommenden Jahres ist eine Ausstellung rund um den Schweizer Bildhauer Alberto Giacometti angedacht. Skulpturen, Gemälde. Graphiken und Zeichnungen sollen in Penzberg zu sehen sein. Dazu noch ein „reichhaltiges Rahmenprogramm“, kündigt die neue Museumschefin an.



„Kunstzeche“ zeigt regionale Künstler

Bis dahin müssen die Penzberger (und andere Besucher) allerdings nicht auf Kunst und Kultur im städtischen Museum verzichten. Nach der aktuellen Ausstellung „Rette mich!“, die bis 6. November verlängert worden ist, tritt der örtliche Verein „Kunstzeche“ in Aktion. Dessen Führungsriege um den Architekten Thomas Grubert und die einstige Museumsleiterin Gisela Geiger organisieren „Notstromaggregat“, eine Ausstellung regionaler Künstler (Rundschau berichtete). Eröffnung ist am 2. Dezember, die Schau läuft bis Februar 2023. Im Anschluss gebe es eine weitere „Übergangsausstellung“, wie Kulturamtschef Thomas Sendl verrät, das Thema sei allerdings noch unklar.

Bergwerksmuseum saniert

Annette Vogel hat zum 1. September auch die Leitung des Bergwerksmuseums übernommen. Das war einige Zeit geschlossen, weil die Stadt ihre Einrichtung im Rückgebäude der Realschule auf Vordermann gebracht hat. Die thematischen Angebote wurden erweitert, die Technik saniert. „Das ist abgeschlossen“, meldet Kulturamtschef Sendl. Investiert wurden laut Sendl rund 75.000 Euro. Die neue Chefin hofft auf Zuspruch. Nicht zuletzt wegen der „besonderen Stellung“der Präsentation in der Region – nachdem das Deutsche Museum in München seine Bergbauabteilung wegen Sanierung geschlossen hat.