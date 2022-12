Penzberg hat sein „Eismärchen“: Start der Kunststoff-Variante

Von: Sandra Gerbich

Eislaufen auf dem Penzberger Stadtplatz: Wie die Synthetikfläche von den Schlittschuhläufern angenommen werde, bleibt abzuwarten. © Sandra Gerbich

Penzberg - Auf dem Penzberger Stadtplatz ist „Hannis Eismärchen“ gestartet. Fünf Wochen, bis 8. Januar, dauert das Schlittschuh-Vergnügen auf Kunststoff.

Die Voraussetzungen am Samstag (3. Dezember) für den Start in die siebte Auflage von „Hannis Eismärchen“ waren nicht ideal. Tags zuvor hatte es länger geregnet. Keine Chance für die angekündigten Eiskunstläuferinnen, sich ausreichend vorzubereiten. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) kurvte dennoch sicher durch das Protokoll. Ob die Penzberger die Synthetikbahn so annehmen werden wie eine richtige Eisfläche, bleibt abzuwarten.

Wetter spielte nicht mit

Als sich die ersten Besucher am Samstagvormittag am Stadtplatz einfanden, registrierten sie geschäftiges Treiben auf der Schlittschuhbahn. „Das Eis musste noch vom Eis befreit werden“, klärte Rathauschef Stefan Korpan kurze Zeit später auf. Den ganzen Tag und die Nacht zuvor hatte es geregnet. Das so entstandene Eis auf der Kunststofffläche stellte ein Hindernis für die wartenden Schlittschuhläufer dar. „Klingt paradox, aber das Eis auf dem Kunststoff bremst“, ergänzte Thomas Sendl, Rathaussprecher und für die Veranstaltung zuständiger Kulturamtschef.

Aufmerksamer Zuschauer: „Hannis Eismärchen“ ist vor dem Penzberger Rathaus in seine siebte Saison gestartet. © Sandra Gerbich

Ungewohnter Kunststoff

Auch die ehemalige Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) ließ es sich nicht nehmen, die Auftaktveranstaltung zu besuchen. Sie hatte im Stadtrat gegen die Kunststoffvariante von „Hannis Eismärchen“ gestimmt. Weil sie zu große Bedenken habe, dass die Synthetikfläche nicht den gewünschten Anklang in der Bevölkerung fände, so Zehetner. Inwiefern die Schlittschuhläufer mit dem Kunststoff zurechtkommen werden, müsse sich in der Praxis zeigen, erklärte Rathausmitarbeiterin Monika Engel. Gemeinsam mit Alexander Bergel vom Bauhof hält Engel in Sachen „Eismärchen“ die Fäden in der Hand.

Lob von Außen

„Es ist schon ein anderes Fahren“, gab Bürgermeister Korpan zu. Dennoch: Meckern geht immer, es sei lobenswert, dass die Stadt unter den nicht ganz günstigen Vorzeichen etwas für seine Bürger tut, hieß es von einem Passanten. Etwas zu machen sei allemal besser als es von vornherein zu lassen, pflichtete eine Zuschauerin bei. Die Mädels von TC Dance4You Penzberg jedenfalls gaben ihr Bestes: Mit akrobatischen Tanzeinlagen machten sie den abgesagten Auftritt der beiden Eiskunstläuferinnen allemal wett.

Bremsen ist nicht so einfach

Nur zögerlich wagten sich nach Korpans Debüt die Schlittschuhläufer auf die rund 600 Quadratmeter große Eisfläche. „Man muss schon gut fahren können, weil man auf dem Kunststoff nicht so bremsen kann wie auf klassischem Eis“, fachsimpelte Bürgermeister a.D. Zehetner. Als Freizeitläuferin hätte sie Probleme damit, war von ihr zu hören. Auch war vom Schweizer Hersteller der Bahn „Glice“ zu erfahren, dass der Verschleiß der Kufen auf Kunststoff größer sei als auf klassischem Eis.



Kurse schon ausgebucht

Mehr als 30 Sponsoren unterstützen heuer „Hannis Eismärchen“. Mit dem Eismärchen startete am Samstag auch der „Schmankerlmarkt“. Fünf verschiedene Stände, darunter ein Stand für Vereine und Gewerbetreibende, versorgen die Besucher mit Speis und Trank. Und Rathauschef Korpan ließ wissen, dass die geplanten Schlittschuhkurse für Kinder des ehemaligen Eishockey-Profis Christian Curth schon ausgebucht seien. „Geht da vielleicht noch ein weiterer Termin?“, fragte der Rathauschef in seiner Eröffnungsrede direkt bei Curth nach. Eine konkrete Antwort blieb am Samstag aus. Den gesamten Erlös aus den Kursen soll die Arbeiterwohlfahrt erhalten.