Penzberg hat sein „Kinderzimmer“: Bibliothek für kleine Leseratten eröffnet

Von: Andreas Baar

Herein spaziert: Das neue „Kinderzimmer“ findet sich in der Rathauspassage gegenüber der angestammten Stadtbücherei. © Andreas Baar

Penzberg - Die Stadtbücherei Penzberg hat jetzt ein „Kinderzimmer“: Die Bibliothek für kleine Leseratten wurde am Freitag (7. Juli) eröffnet.

Zwölf Arbeitstage wurde fleißig gewerkelt. Bis zu 200 ehrenamtliche Stunden - neben den Handwerkerleistungen - kamen für das Vorhaben zusammen. Mehr als 20 Freiwillige engagierten sich, vor allem vom Verein „Über morgen“. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das neue „Kinderzimmer“ der Penzberger Stadtbücherei in der Rathauspassage ist fertig. Bei der feierlichen Eröffnung, inklusive Ansprachen und dem kirchlichen Segen vom katholischen Pfarrer Bernhard Holz, am Freitag (7. Juli) gab es viel Lob für die Kinderbibliothek. Eingerichtet wurde sie in Räumen eines ehemaligen Modehauses, gegenüber dem Stammdomizil der Bücherei.

Unterstützung von oben: Pfarrer Bernhard Holz segnete die Räumlichkeiten im neuen „Kinderzimmer“ in der Penzberger Rathauspassage. © Andreas Baar

Die Öffnungszeiten Das neue „Kinderzimmer“ in der Rathauspassage ist zu den üblichen Zeiten der Stadtbücherei geöffnet: Dienstag 10.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch 9.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 10.30 bis 19 Uhr, Freitag 10.30 bis 17.30 Uhr, Samstag 9.30 bis 12.30 Uhr. Infos unter www.penzberg-buecherei.de.

Rund 8000 Medien

Rund 8000 Medien finden sich dort für die kleinen Besucher. Die Palette reicht von Büchern bis zu Spielen. Es gibt eine „Schatzkammer“, einen „Zauberwald“, Lesenischen, einen Hochsitz und sogar eine „Lesehöhle“, listet Büchereleiterin Katrin Fügener stolz auf. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) betonte bei der Eröffnung, wie wichtig Lesen und dessen Förderung sei. Das neue Angebot trage in Zeiten einer schnelllebigen und digitalen Informationsflut vor allem zu einem bei: „Dass Kindern lernen was ein Buch ist und es in die Hand nehmen.“

Es gibt nicht nur Lesestoff, sondern auch die Möglichkeit zum spielen. © Andreas Baar

Die Treppe hoch, im 1. Stock, hat die Penzberger Volkshochschule Räume für ihre Bewegungskurse bekommen. © Andreas Baar

Wohl günstiger als gedacht

Christin Stegerhoff, Leiterin der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, beglückwünschte ausdrücklich den Penzberger Stadtrat für seinen „wunderbaren Beschluss“, der Erweiterung der Bücherei zuzustimmen. Obwohl anfangs die möglichen Kosten für Umzug und Umbau manchem Stadtrat die Sorgenfalten in die Stirn getrieben hatten. Immerhin rund 130.000 Euro waren vom Bauamt angesetzt worden. Doch am Ende liegt die Stadt wohl darunter. Die Endabrechnung liegt noch nicht vor, Rathauschef Korpan ist jedoch optimistisch: „Wir sind günstiger geworden.“

Neue „Treffzonen“ für die Jugend

Auch die angestammte Bücherei wurde dank des frei gewordenen Platzes erweitert. Der neue Jugendbereich ist nun größer und bietet unter anderem „Treffzonen“, wie es Leiterin Fügener nennt. Daneben finden sich noch der normale Erwachsenenbereich sowie ganz viele Möglichkeiten, sich zum Lesen niederzulassen.