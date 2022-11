Penzberg hat seinen Christbaum - er musste aber gekürzt werden

Von: Andreas Baar

Penzberg - Die Stadt Penzberg hat ihren Christbaum: Die Tanne steht seit Mittwoch (16. November) an der Hauptkreuzung. Einige Meter fielen der Statik zum Opfer.

Der Christbaum wurde wieder an der Ecke Bahnhof-/Karlstraße, vor der Bäckerei, aufgestellt. Allerdings einige Tage früher als üblich. Normalerweise wird Penzbergs großer Weihnachtsschmuck am Montag vor dem 1. Advent platziert. Grund für die Terminverschiebung war der Arbeitsaufwand für die neue Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Am Mittwoch (16. November) folgte die „heimische Tanne“, wie Bauhofleiter Christian Eberl zufrieden sagte. Der Baum kommt aus Steigenberg und stand in einem Privatgrundstück an der Glückaufstraße. Gespendet wurde der Christbaum von Emil Michl. Schon das Exemplar 2021 war aus der Glückaufstraße gekommen: Damals hatte die Wohnbau GmbH den 19 Meter hohen und 3,2 Tonnen schweren Baum spendiert.

Nur zwölf Meter ragen aus dem Boden

Das Aufstellen des 2,3 Tonnens schweren Exemplars ging am Mittwochvormittag schnell über die Bühne. Angeliefert wurde der Baum von Sepp Käser, mit dem Kran der heimischen Spezialfirma Gattinger in die Bodenhülle vor dem Café manövriert und fixiert. Bauhof, Feuerwehr und Polizei waren ebenfalls vor Ort. Allerdings hatte die Stadt bei der Länge des Baums Abstriche machen müssen. Bauhofchef Eberl hatte eigens ein statisches Gutachten zur Windlast einholen müssen. Hintergrund war das Unglück mit dem Vorgänger-Baum gewesen: Dieser knickte nämlich heuer am 9. Januar nach einer extremen Sturmböe um – noch bevor er planmäßig vom Bauhof abgeholt worden wäre. Der Koloss stürzte auf den Gehweg, zum Glück wurde niemand verletzt. Diesmal also kein Risiko eingehen: Gemäß Gutachten wurde jetzt der Christbaum gekürzt. Knapp 19 Meter hatte er ursprünglich gemessen. „Das haben wir weggeschnitten“, so Eberl. Und so blieben am Ende 13,60 Meter Länge, insgesamt zwölf Meter schauen aus dem Boden heraus.

LED-Lampen leuchten

Der Bauhof schmückt den Christbaum nun mit LED-Lampen, die Beleuchtung hatte 2021 ihre Premiere gefeiert. Traditionell kurz nach Heilig-Drei-König am 6. Januar wird Penzbergs grüner Weihnachtsschmuck wieder abgebaut. Laut Bauhofleiter Eberl ist dafür der 9. Januar angesetzt.