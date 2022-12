Penzberg: Haushalt 2023 verabschiedet - aber die Streichliste tut weh

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Penzberger Stadtrat stimmt mit großer Mehrheit dem Haushaltsplan 2023 zu – nur Kerstin Engel (Grüne) sagt „Nein“. © Andreas Baar

Penzberg – Der Penzberger Haushalt für 2023 steht: Der Stadtrat segnete das Finanzpaket samt Streichliste ab. Doch es gab auch kritische Stimmen.

Am Ende hatte Penzbergs Kämmerer Hans Blank nach der Präsentation seines letzten Haushalts (der Ruhestand steht an) einen persönlichen Wunsch an die Stadträte: Er würde sich „sehr freuen“, wenn das soeben von ihm vorlegte Finanzpaket für 2023 das Gremium ohne Gegenstimme passieren würde, meinte der seit Sommer 2016 amtierende oberste Kassenwart. Immerhin hatten zuletzt die Grünen als einzige Fraktion gegen den diesjährigen Haushalt gestimmt. Sowohl im April als auch im August bei der Sondersitzung des Stadtrats über eine neue Version mit einen um 3 Millionen Euro reduzierten Gesamthaushalt 2022 in Höhe von 130 Millionen Euro. Der erneute Beschluss war nötig gewesen, weil das Landratsamt die erste Variante vor allem wegen der hohen Verschuldung der Stadtwerke und der Kreditaufnahme der Stadt kassiert hatte.

Mahnt zur weiteren Haushaltsdisziplin: Penzbergs Kämmerer Hans Blank – wie hier bei der Stadtratsberatung im Sommer über den diesjährigen Haushalt 2022. © Andreas Baar

Fast 132 Millionen Euro Volumen

Am Dienstagabend (29. November) lag nun der Haushalt für 2023 auf dem Tisch. Das Gesamtvolumen liegt bei fast 132 Millionen Euro (siehe Kasten). Für diesen hatten die politischen Gremien und die Verwaltung zwei Extrarunden drehen müssen. Ergebnis war ein Streichkonzert. Damit überhaupt ein ausgeglichenes Finanzpaket hinkommt, musste man sich (vorerst) von gleich drei kommunalen Großprojekten verabschieden: das Bauvorhaben am Daserweg mit 35 Wohnungen, die komplette Aufstockung der Wohnhäuser an der Sigmundstraße sowie ein 12-Millionen-Posten für potentielle Sanierungen an der Bürgermeister-Prandl-Schule. Sparen heißt weiter das oberste Gebot, das der Kämmerer den Stadträten vorgab. Trotz einer „überdurchschnittlichen Steuerkraft“ der Stadt sei auf eine „sehr sparsame Wirtschaftsführung und Haushaltsdisziplin zu achten“, schrieb Blank den Lokalpolitikern in das Gebetsbuch. Dies wird auch nötig sein, immerhin soll gemäß Finanzplan allein der Schuldenstand von Stadt und Stadtwerken bis 2026 nicht abgebaut, sondern angesichts der Kreditaufnahmen auf 116 Millionen Euro ansteigen.

Der Penzberger Haushalt 2023 Gesamt: 131,899 Millionen Euro Verwaltungshaushalt: 75,732 Millionen Euro Vermögenshaushalt: 56,167 Millionen Euro Wichtigste Einnahmen: Gewerbesteuer: 28,6 Millionen Euro Einkommens-/Umsatzsteuer: 17,65 Millionen Euro aus Verwaltung/Betrieb: 11,76 Millionen Euro Zuführung Vermögenshaushalt: 12 Millionen Euro Verkäufe (u.a. Anlagevermögen): 18,2 Millionen Euro Zuschüsse:1 6,55 Millionen Euro Wichtigste Ausgaben: Baumaßnahmen: 37,03 Millionen Euro Kreisumlage: 29,2 Millionen Euro Personal: 12,07 Millionen Euro sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand: 16,83 Mio. Euro Zuführung Rücklagen: 0 Euro Entnahme Rücklagen: 9,3 Millionen Euro Stand Rücklagen (1.1.2024): 7,69 Millionen Euro (1.1.2023: 17 Mio.) Schulden Stadt/Stadtwerke (Ende 2023): 111,225 Mio. Euro (Ende 2022: 88,89 Mio. Euro)

CSU für Wohnbau-Genossenschaften

Maria Probst (CSU) hatte keine Probleme mit dem Haushalt. Dieser „ist genehmigungsfähig“, sagte sie. Die Streichliste tat weh, aber die Projekte seien nicht aufgehoben – es sei nur angesichts des eng gewordenen finanziellen Spielraums „nicht der richtige Zeitpunkt“ dafür. Probst mahnte an, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums nicht aus den Augen zu verlieren – sie sprach sich erneut für die Vergabe von Grundstücken an Wohnungsgenossenschaften auf Erbpacht aus.

SPD kritisiert „unsägliche Kreisumlage“

Adrian Leinweber (SPD) hob den Gestaltungswillen seiner Fraktion „für alle Generationen“ hervor. Er hielt ein Plädoyer für die freiwilligen Leistungen der Stadt und die hohen Investitionen der Stadtwerke in Infrastruktur und Familienbad. Zudem warnte er davor, ein neues Domizil für die Feuerwehr zu vernachlässigen: Es müsse „zeitnah“ ein Lösung gefunden werden. Bei allem Gestaltungswillen gebe es jedoch Grenzen. „Wir haben die Rahmenbedingungen nicht in der Hand“, machte Leinweber klar – und hieb auf die „unsägliche Kreisumlage“ ein.

PM: „Falsche Finanzplanung“

Markus Bocksberger (PM) erinnerte daran, dass mit dem Haushalt viele Projekte „in einen tiefen Schacht“ fallen – Penzbergs Bergbaugeschichte ließ grüßen. Bocksberger signalisierte zwar für seine Fraktion Zustimmung, weil mit dem Haushalt einzelne Projekte fertiggestellt werden könnten. Doch er übte auch Kritik. Während Kämmerer Blank die „rentierlichen Schulden“ beim Wohnungsbau, gegenfinanziert durch Mieteinnahmen, stets nicht so dramatisch sieht, warnte der PM-Fraktionschef vor einer Haushaltsbelastung. Durch „falsche Finanzplanung“ sei man in den Augen des Landratsamt „kreditunwürdig“. Die Landesgartenschau aus Kostengründen fallen zu lassen, lehnte Bocksberger ab: Diese gebe „eine Chance“, die ökologische Stadtentwicklung voranzutreiben.

Grüne: Eine Nein-Stimme

So geschlossen die anderen Fraktionen waren, so unterschiedlich zeigten sich die Grünen. Die Fraktion stimme „überwiegend“ zu, erklärte Sprecherin Kerstin Engel – um die Gefahr weiter steigender Zinsen auf die kommunalen Wohnbaukredite zu bannen. Lediglich Engel verweigerte als „Signal“ ihre Zustimmung: „Dieser Haushalt ist kein guter Haushalt.“ Als bedenklich bezeichnete sie es, dass die Stadt „keinerlei Puffer“ habe. „Nicht einmal für Pflichtaufgaben.“ Engel forderte neben einer Haushaltsklausur vor allem „seriöse Kostenschätzungen“ von der Bauverwaltung, eine Anpassung des Stellenplans im Rathaus sowie einen kritischen Blick auf die Schulden der Stadtwerke und die Finanzierung der Landesgartenschau. Engels Fazit war deutlich: „Insgesamt steuern wir mit unseren Finanzen auf die Zahlungsunfähigkeit der Stadt zu.“ Ein Vorwurf, den Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) zurückwies: „Da muss noch mehr passieren“. Und überhaupt, so der Rathauschef, habe man mit den vielen Projekten auch „einen Gegenwert geschaffen“.

BfP: Rücklagen aufbauen

Für Armin Jabs (BfP) ist es wichtig, bei weiteren Investitionen und freiwilligen Leistungen darauf zu achten, „was wir uns noch leisten können“. Es sei „unabdingbar“, die Rücklagen aufzubauen, um Geld für Steuerrückzahlungen oder die Sanierung städtischer Wohnungen zu haben. Jabs sprach von einem „großen Spagat“ für die nächsten Jahre – zwischen weniger Budget und dringenden Themen wie Schulsanierungen, Wohnraum und zunehmendem Verkehr. Jabs forderte „dringend“ einen Partner für den Wohnungsbau: Penzberg müsse mit der Wohnbaugesellschaft des Freistaats „Bayern Heim GmbH“ Verhandlungen über den Bau von mindestens 200 Wohnungen inklusive Kita auf städtischem Grund aufnehmen.

FLP: Kritik am Landkreis

Jack Eberl (FLP) verteidigte vergangene und künftige Investitionen. Das Geld sei knapp, aber doch auch, „weil wir unsere Stadt immer weiter zukunftsfähig machen“. Eberl warnte jedoch davor, dass die Einnahmen mit den Ausgaben nicht mehr mithalten. Trotz Streichliste gehe es an das Eingemachte, die Rücklagen. Man komme deshalb um Kredite nicht herum – werde jedoch davon profitieren. Eberl nutzte die Gelegenheit für eine Abrechnung mit dem Landkreis: Penzberg sei dessen „Hauptsponsor“ und stehe oft allein da.

Fast einstimmig

Am Ende bekam Kämmerer Hans Blank seinen einstimmigen Beschluss fast: Lediglich Gründen-Fraktionssprecherin Kerstin Engel versagte dem Haushalt 2023 ihre Zustimmung.