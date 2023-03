Penzberg: Hochwertige Werkzeuge und Wechselrichter gestohlen

Von: Andreas Baar

Teilen

Diebstahl in Penzberg: Auch eine Kettensäge wurde Beute (Symbolbild). © panthermedia/Galina Tolochko

Penzberg - Zwei Diebstähle in Penzberg beschäftigen die Polizei. In beiden Fällen ist der Schaden für die Betroffenen hoch. Es werden Zeugen gesucht.

Der erste Diebstahl ereignete sich zwischen Montag (27. Februar) und Freitag (17. März) an der Flößerstraße in Penzberg: Aus einem Gartenschuppen wurden laut Polizei mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet. Darunter eine Stihl-Kettensäge, zwei Akkuschrauber der Marken Makita und Bosch, eine Stichsäge der Marke Mafell, eine Mafell-Handkreissäge, eine Makita-Flex und weiteres Werkzeug. Der Wert der Beute beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 3300 Euro. Wie der oder die Täter in den Schuppen gelangten ist nicht geklärt. Der Eigentümer gibt laut Polizei an, dass dieser versperrt war, es konnten jedoch keine Aufbruch oder Hebelspuren festgestellt werden.

Zeuge gesucht Die Polizei Penzberg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08856/92570.

Wechselrichter samt Palette gestohlen

Der zweite Diebstahl ereignete sich am Samstag (18. März) zwischen 0 und 16 Uhr in Penzberg: Von einem Grundstück „An der Freiheit“ wurde ein Wechselrichter für eine Photovoltaik-Anlage entwendet. Das Gerät der Marke Kosta befand sich noch auf der Palette, diese wurde mitgestohlen. Für den Abtransport muss laut Polizei ein Fahrzeug verwendet worden sein. Der Wert des Wechselrichters beläuft sich auf 1280 Euro.