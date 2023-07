Penzberg: Ilka Heissig leitet nun Stadtbücherei - weiter als „Treffpunkt“

Von: Andreas Baar

Überzeugte mit Erfahrung und Ideen: Ilka Heissig ist neue Leiterin der Penzberger Stadtbücherei - eine Personalia, die Bürgermeister Stefan Korpan begrüßt. © Andreas Baar

Penzberg - Die Penzberger Stadtbücherei hat eine neue Leiterin: Ilka Heissig (48) möchte die Einrichtung weiter als offene Begegnungsstätte etablieren.

Ilka Heissig ist keine Unbekannte in der Stadtbücherei. Seit November 2014 arbeitet die mittlerweile 48-Jährige dort. Zuletzt war sie Stellvertreterin von Chefin Katrin Fügener, die nach 13 Jahren zum 31. Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde. Heissig, gebürtige Berlinerin und acht Jahre in Seeshaupt beheimatet, lebt seit 2007 mit ihrer Familie (Mann und drei Kindern) in Penzberg. Die gelernte Hotelkauffrau und Betriebswirtin hatte vor ihrem Einstieg in die Stadtbücherei mit Axel Seip die Seeshaupter „Lesart“, eine Buchhandlung mit Café und Lesungen, betrieben. „So bin ich zu den Büchern gekommen“, schmunzelt Heissig.

Angebote für Jugendliche schaffen

Sie, die gern – vor allem Fantasy („Herr der Ringe“ ist ihr Lieblingsbuch) sowie Familien- und Gesellschaftsromane – liest, hat die jüngste Entwicklung der Stadtbücherei aktiv mitgestaltet. Sei es beim „WohnZimmer“-Projekt oder der unlängst eröffnete Kinderbibliothek im „Kinderzimmer“. Den eingeschlagenen Kurs von Vorgängerin Fügener zu einer offenen Begegnungsstätte mit hoher Aufenthaltsqualität für alle Generationen und Gruppen will die Nachfolgerin („Das ist ein Treffpunkt“) unbedingt verfolgen. „Ich möchte diesen Weg weiter gehen.“ Allerdings sei es wichtig, nach all den Anstrengungen der letzten Zeit „ein bisschen zur Ruhe zu kommen“. Eines hat sich Heissig aber vorgenommen: Künftig sollen Jugendliche - die der Kinderbibliothek entwachsen sind, aber noch nicht zu den Lesungen der Erwachsenen gehen - verstärkt in den Blick genommen werden. „Für die gibt es einfach zu wenig“, sagt die neue Büchereileiterin. Aber an dem Grundkonzept der Einrichtung soll sich nichts ändern: „Eine Bücherei muss total niedrigschwellig und für alle zugänglich sein“, bekräftigt Heissig.

Seit 2014 in der Stadtbücherei Penzberg, jetzt die Chefin: Ilka Heissig (48) will den eingeschlagenen Weg der offenen Begegnungsstätte für alle Generationen weiter gehen.. © Andreas Baar

„Stadtlesen“ wieder nach Penzberg holen

Bei allem zur Ruhe kommen, die neue Leiterin hat schon Pläne für die Zukunft. Für die Umsetzung des „WohnZimmer“-Projekts in der Rathauspassage braucht es angesichts angespannter Haushaltslage allerdings Geduld, weiß sie selber. „Man muss einen langen Atem haben.“ Aber kurzfristig ist eine Teilnahme an der „KultUhrNacht“ am 28. Oktober gedacht. Für Herbst schwebt ihr eine eigene kleine Lesereihe vor. Und langfristig würde Heissig das „Stadtlesen“ gern wieder nach Penzberg holen.

Heissigs langjährige Erfahrung in der Stadtbücherei und ihre Ideen hatten sowohl im Bewerbungsgespräch (es gab mehrere Interessenten) als auch im Stadtrat (er segnete die Personalia einstimmig ab), überzeugt, wie Bürgermeister Stefan Korpan betont. Es sei „super“, dass die Stadt jemanden aus den eigenen Reihen gefunden hätte. Ihren ersten großen Auftritt als neue Büchereichefin hat Ilka Heissig am 6. Oktober: Dann wird der „Urmel“-Kinderbuchpreis in der Stadthalle verliehen.