Penzberg: In katholischen Kirchen bleibt über Winter die Heizung aus

Von: Andreas Baar

In der Christkönigskirche in Penzberg stehen mehrere Thermometer bereit: Pfarrer Bernhard Holz und Kirchenpflegerin Margareta Drexel kontrollieren so die Grundtemperatur. © Andreas Baar

Penzberg – Die Gottesdienstbesucher beider katholischen Kirchen in Penzberg müssen sich auf kalte Zeiten einstellen. Die Heizungen bleiben über den Winter aus.

Die Pfarrei Christkönig schaltet im Winter die Heizungen in der Christkönigskirche und in der Steigenberger Kirche Unsere liebe Frau von Wladimir nicht ein. Grund ist die Explosion der Energiekosten, aber auch eine moralische Vorbildfunktion. Bislang liefen dank der letzten milden Monate die Heizungen in den zwei Kirchen nicht, und daran wird sich auch nichts ändern. In den Pfarreigremien wurde über ein Maßnahmenpaket für den Winter diskutiert. Heraus kam unter anderem die Entscheidung, auf das Heizen in beiden Gotteshäusern zu verzichten.

Heizung bleibt bei Konzert aus Die Mitwirkenden des „Weihnachtsoratoriums“ der „Ländlichen Konzerte“ am Sonntag, 11. Dezember (19.30 Uhr , Christkönigskirche) werden auf eine harte Probe gestellt. Laut musikalischem Leiter Günther Pfannkuch vier bis fünf Stunden Generalprobe am Samstag und 1,5 Stunden am Sonntag, dann zwei Stunden Konzert – ohne Heizung. Den Besuchern empfiehlt Pfannkuch, warme Decken mitzunehmen. „Die Musiker hoffen, über das gesamte Konzert ihre Finger warm halten zu können.“ Die einzige Wärmequelle werde „die Herzen und den Geist erwärmende Musik Johann Sebastian Bachs sein“.

Laut Pfannkuch wären die Heizkosten übernommen worden. Auch eine Anfrage der Stadt bei der Kirche habe nichts geändert. Die Verantwortlichen begründen ihre Entscheidung mit „moralischen Problemen“, wie Kirchenpflegerin Margareta Drexel auf Nachfrage sagt. Hätte man eine Ausnahme für Konzertbesucher gemacht, „kommen wir in Erklärungsnot“. Schließlich würden Gottesdienstbesucher Kirchensteuer zahlen und müssten trotzdem auf Wärme verzichten. Zudem ein kurzfristiges Aufheizen nicht gut für die Orgel und das Gemäuer sei, ergänzt Pfarrer Bernhard Holz.

Energie sparen als Verantwortung

Pfarrer Bernhard Holz führt dafür die finanzielle Belastung der Pfarrei durch steigende Energiekosten. Zudem habe man auf politische Appelle zur Energieeinsparung reagieren wollen. Die Kirchengemeinde trage das Anliegen der städtischen Klimaschutzerklärung mit, ergänzt der Pfarrer. Dass man sich selbst einschränke „ist mit ein Teil unserer Verantwortung“, betont Holz.



Die Christkönigskirche wird mit einem Gaskessel beheizt. Würde man normal über den Winter weiterheizen, sind die Kosten auf circa 10.000 Euro veranschlagt. © Andreas Baar

Nachzahlung von 22.000 Euro

Die Steigerungen bei den Heizkosten sind für die Pfarrei erheblich. Kirchenpflegerin Margareta Drexel spricht von einer Verdoppelung. Waren es sonst jährlich um die 20.000 Euro, fiel erst kürzlich eine Nachzahlung von 22.000 Euro an. Laut Drexel wird es bei nächsten Vorauszahlungen weitere Teuerungen geben.

In der Christkönigskirche läuft eine Umluftheizung mit einem erst vor zwei Jahren erneuerten Gaskessel. Die Grundtemperatur in der Kirche liegt bei 8 bis 9 Grad, zu Gottesdiensten wurde auf 12 Grad hochgedreht. Das dauert nicht nur bis zu acht Stunden, erklärt der Pfarrer, der abrupte Temperaturanstieg sei schlecht für die empfindliche Orgel – die eh sanierungsbedürftig ist. Würde man so im Winter weiterheizen hat Drexel die Kosten auf circa 10.000 Euro veranschlagt. Dies sei „mal vier“ gegenüber den Vorjahren.

In der Kirche in Steigenberg sieht die Sache anders aus. Dort gibt es kein Gas, sondern eine Unterboden-Elektroheizung. Diese sei zwar „wesentlich preisgünstiger“, so Drexel, aber dennoch liegen die geschätzten Winterkosten bei rund 2500 Euro. Bislang waren es 700 bis 1000 Euro.

Das Thermometer zeigt die Grundtemperatur an diesem Tag in der Christkönigskirche an. © Andreas Baar

Neue „Richttemperatur“

Gottesdienstbesucher sollten also die kommenden Wochen besser Decken und Mützen mitbringen. Darauf hatten die Kirchenverwaltung und der Pfarrer die Gläubigen bereits im Oktober im Rundbrief eingestimmt. Es ist nicht die einzige Sparmaßnahme. Außer in den beiden Kindergärten gelten in den Räumen nun 19 Grad für die Mitarbeiter als „Richttemperatur“ berichtet Drexel. In Stein gemeißelt ist das Sparpaket nicht. Nach dem Winter wolle man sich erneut zusammensetzen, so Pfarrer Holz.

Bankheizung in der Martin-Luther-Kirche

Auch die evangelische Kirchengemeinde Penzberg versucht, Energiekosten zu sparen: In der Martin Luther-Kirche wird der Raum selbst nicht geheizt. Es gibt unter den Bänken eine Heizung, die nur während der Gottesdienste händisch eingeschaltet werden kann und „den Sitzenden ein Wärmegefühl gibt“, wie Pfarrer Julian Lademann mitteilt.