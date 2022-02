Penzberg: Initiative für Corona-Impfungen sammelt über 1000 Unterschriften

Von: Andreas Baar

Blumen für die 1000. Unterschrift: Sabrina Schickel bekam den Frühlingsstraße von Peter Struzyna (l.) und Hans Mummert von der Impf-Initiative überreicht. © Privat

Penzberg – Die private Initiative „Penzberg gegen Corona – Impfen ist solidarisch“ sammelt weiter Unterstützer. Am vergangenen Samstag gab es die 1000. Unterschrift.

Bei sonnigem, aber kühlem Winterwetter meldeten sich 85 neue Unterstützer am Infostand, berichten die Impfbefürworter. Die 1000. Namensspende wurde abgegeben: Sabrina Schickel, 27-jährige Mutter dreier Kinder, ist laut Initiative „vollständig geimpft und eine überzeugte Impfbefürworterin“. Der Penzbergerin liege besonders der Schutz ihrer Kinder vor einer schweren Infektion oder späteren Krankheitsfolgen am Herzen.

Stand 5. Februar, 17 Uhr, werden 1054 Unterstützer gemeldet. Beim mittlerweile dritten Infostand gab es diesmal unter dem Motto „Impfen hilft...allen“ auch medizinische Aufklärung: Die beiden Impfärzte Dr. Lothar Bartusch und Dr. Albert Geiselbrecht waren anwesend.



Impfaktion am Stadtplatz Für Samstag, 12. Februar, plant die Initiative neben dem Infostand (10 bis 12 Uhr, Stadtplatz) eine Aktion „Impfen ohne Termin“. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr bietet die Johanniter in der Stadthalle Impfungen für alle ab zwölf Jahren an. Es ist keine Voranmeldung erforderlich. Mitzubringen sind Impfbuch, Personalausweis und ein Mund-Nasen-Schutz. Weitere Infos zu der Initiative gibt es auf deren Homepage.

Die Initiative beklagt derweil den dritten Fall von Vandalismus: Nach dem Banner in Vordermaier beschädigten Unbekannte diesmal eine städtische Plakatwand an der Bichler Straße. Das Ordnungsamt hat bei der Polizei Anzeige erstattet, erfuhr am Montag die Rundschau. Der Schaden ist noch unklar.

Der Plakatständer an der Bichler Straße wurde von Unbekannten zerstört. © Privat