Penzberg ist „riesig“: Größenordnungen beherrschen Bürgerversammlung

Von: Andreas Baar

„Da sind wir wirklich gut dabei, müssen aber dran bleiben“: Bürgermeister Stefan Korpan über die Entwicklung der Stadt. © Andreas Baar

Penzberg – Die erste Bürgerversammlung in Penzberg nach zwei Corona-Jahren lockte rund 160 Menschen – Bürger, aber auch Vertreter von Politik – in die heimische Stadthalle.

„Riesig“. Dieses Adjektiv wurde von den Rednern immer wieder gern verwendet. So von Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2028 in Penzberg bezeichnet er wegen der Strahlkraft der grünen Großveranstaltung als „Riesengewinn“, nicht nur für die Kommune. „Auch für die ganze Region.“ Einen „Riesenerfolg“ nannte denn auch Weilheim-Schongaus Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) die Vergabe der Landesgartenschau an Penzberg und überhaupt den Landkreis.



Ein „Riesengewinn“ für die Penzberger Kulturlandschaft ist das heuer im Juli eingeweihte neue Kultur- und Musikschulzentrum im ehemaligen Metropol-Kino, war von Rathausschef Korpan weiter zu hören. Als immerhin noch „großen Gewinn“ bezeichnete das Stadtoberhaupt die Ansiedlung des Fraunhofer-Instituts für die Pandemieforschung – erst im Penzberger Roche-Werk, später in einem eigenen Gebäude im Nonnenwald-Industriepark.



Neu ist immer besser

Groß wäre sicher auch die Investition, die der Landkreis als Sachaufwandsträger für die Erweiterung von Gymnasium und Realschule in Penzberg aufbringen müsste. Der Bedarf ist da, der Wille auch. „Allerdings brauchen wir ein Grundstück dazu“, machte Landrätin Jochner-Weiß deutlich – bekanntlich gibt es Planspiele, dafür das benachbarte städtische Grundstück der einstigen Molkerei zu nutzen.



Groß war bei der Bürgerversammlung allerdings auch der Ärger eines Bürgers über die vielen Bauprojekte und eine Strategie, die sich nach seiner Meinung in Penzberg nur auf „neu machen“ beschränke.

Endlich wieder eine Bürgerversammlung in Penzberg: Rund 160 Menschen fanden sich in der Stadthalle ein. © Andreas Baar

Bauen, bauen, bauen

Das Thema „Bauen“ beherrschte die Penzberger Bürgerversammlung. Wohnen, Gewerbe, Industrie, Sport und Kinderbetreuung: Die Liste der Vorhaben ist lang. Nicht jedem gefällt die Veränderung in der Stadt.



Nach den zwei Stunden an Berichten hatte Hubert Helfenbein genug gehört. „Ihr betoniert diese Stadt tot“,schimpfte er am Dienstagabend zur Aussprache der Bürgerversammlung in Richtung der versammelten städtischen Führungsriege und anwesenden Lokalpolitiker. Helfenbein, eifriger Leserbriefschreiber, störte sich an den vielen Bauprojekten: „Die Stadt wird entfremdet.“ Für die Umwelt werde dagegen „null“ getan, mokierte sich der Penzberger und appellierte an die Verantwortlichen, es „ein bisserl langsamer“ angehen zu lassen.



Ob Helfenbeins Mahnungen Wirkung haben, sei dahingestellt. Aber Fakt ist: Die Stadt ist eine große Baustelle und wird dies in Zukunft bleiben. Bauen, bauen, bauen – dieser rote Faden zog sich durch die Bürgerversammlung. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) zog ein durchweg positives Fazit . „Wir sind im Landkreis der stärkste Wirtschaftsfaktor“, sagte er stolz über den Standard Penzbergs. Dazu sollen die diversen Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur weiter beitragen.

Wohnbau bis Kita

Korpans Liste reichte vom Edeka-Areal mit rund 375 Wohnungen (darunter um die 125 sozialgebundene Wohneinheiten, bei denen die Stadt das Belegungsrecht habe), über das kommende Neubaugebiet am Franz-Marc-Weg bis zum städtischen 55-Millionen-Euro-Großprojekt an der Birkenstraße-West mit 149 Wohnungen.

Aber auch die Generalsanierung der Sporthalle am Josef-Boos-Platz, der Neubau des Kinderhauses an der Nonnenwaldstraße und die Einweihung des Metropol-Kulturzentrums fanden ihren Platz in Korpans Bilanz. Die Erweiterung des Roche-Werksgeländes verteidigte er erneut: Dies sei eine „Werksentwicklung, die zur Standortsicherung beträgt“. Als „Pendant“, wie es Korpan nannte. will die Stadt südlich von Roche circa 30 Hektar Gewerbeflächen für rund 20 kleine und mittlere heimische Betriebe ausweisen. Unterm Strich „viele Projekte“, wie Korpan selbst sagte. Die auch teuer seien, sich aber letztendlich für die Entwicklung der Stadt lohnen würden.

Musste sich auch Kritik anhören: Landrätin Andrea Jochner-Weiß. © Andreas Baar

Flüchtlinge und „Wahlveranstaltung“ Gast bei der Penzberger Bürgerversammlung war Weilheim-Schongaus Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU). Sie erinnerte an die „schwierige Zeit“ mit Corona und den damit verbundenen Einschränkungen und Belastungen. Die Folgen „werden uns viele, viele Jahre beschäftigen“, fürchtet die Kreischefin. Genauso wie die Versorgung der Flüchtlinge. Im Zuge des Ukraine-Kriegs habe man fast 1300 Menschen „fast unauffällig aufnehmen können“, bilanziert sie und lobte die Solidarität: 680 Flüchtlinge seien privat in Familien untergebracht. Doch die Landrätin machte deutlich, dass das Ende der Fahnenstange erreicht sei. An Asylbewerbern würde der Kreis wöchentlich 50 Menschen zugewiesen bekommen. Für diese müssten Unterkünfte gesucht werden. Bis Weihnachten „funktioniert das System noch“, warnte Jochner-Weiß, „aber dann wird es knapp.“

Kritik musste sich die Landrätin allerdings auch anhören. Ein Bürger monierte eine „Wahlveranstaltung“. Jochner-Weiß hatte zuvor dafür geworben, beim Bürgerentscheid am 4. Dezember zur Zukunft der landkreiseigenen Krankenhäuser in Weilheim und Schongau mit „Nein“ zu stimmen. Zudem hatte sie von den „Doppelstrukturen“ für die jetzigen zwei Krankenhäuser der Landkreis-GmbH gesprochen. Die Landrätin verwies auf den entsprechenden Kreistagsbeschluss samt „Prüfauftrag“ der Kliniklage: „Den gilt es zu vollziehen.“

Gerüchte zu Innenstadt

Das Thema „Bauen“ beschäftigte auch die Bürger in der anschließenden Fragerunde. Monika Uhl, Vorsitzende von Pro Innenstadt, zeigte sich „froh und dankbar“ für den engen Austausch mit der Stadt. Allerdings will sie sichergestellt haben, dass Kommune und Bürger bei der Stadtentwicklung auch die Chance auf einen „maximalen Nutzen“ der Landesgartenschau 2028 haben. Uhl sprach zudem von einer „Gerüchteküche“ was private Bauvorhaben in der Innenstadt betrifft.

Die Gerüchte treffen nicht zu, erwiderte Stadtbaumeister Justus Klement. Es gebe lediglich ein großes Quartier, im Bereich Menagehaus an der Bahnhofstraße, das den Besitzer gewechselt habe. Dieser habe jedoch der Stadt noch keine Pläne vorgelegt. Laut Klement ist für 2023 ein städtebaulicher Wettbewerb mit mehreren Büros zur Bahnhofstraße geplant. Ergebnisse sollen im kommenden Herbst vorliegen. Man müsse sich generell ein „Perspektivbild“ geben, wohin in der Stadt die Reise gehen soll, mahnte er.

Kritik: Zu wenig Radwege

Kritik an der Verkehrssituation in der Stadt übte Klaus Matschl: Er vermisst ausreichend Angebote für Fahrradfahrer wie Wege und Vorfahrt für Radfahrer. Man müsse eine „Alternative anbieten“ zu Autos. Bürgermeister Stefan Korpan verwies auf das Bestreben „eine fahrradfreundliche Kommune“ zu werden. Die Stadt bemüht sich um die Auszeichnung durch die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) – der erste Ortstermin war jüngst. Jetzt beginne die Prüfung, so Korpan.