Penzberg: Jugendtheater „Lampenfieber“ verhilft „Walla Waller“ zum Comeback

Von: Andreas Baar

Teilen

Probezeit auf der Probebühne: Das Jugendtheater von „Lampenfieber“ studiert das neue, alte Stück „Walla Waller“ ein. © Privat

Penzberg - Die Penzberger Kulturpreisträger 2022 vom Jugendensemble „Lampenfieber“ spielen ein neues Theaterstück. Es ist die Rückkehr von „Walla Waller“.

Im September vergangenen Jahres war Paul Herdrich verstorben. Der Penzberger hatte sich unter anderem beim Oberlandler Volkstheater engagiert und es geprägt, davon 16 Jahre als Vorsitzender. Im Jahr 2000 hatte er „Walla Waller“ aus dem Walchensee an Land gezogen: Herdrich verknüpfte die Sage aus dem Oberland mit dem Ende der Herrschaft des Baiernherzogs Tassilo dem III. im frühen Mittelalter und formte daraus ein Kindermusical. Der Waller (Wels) wacht über die Sittsamkeit im Land. Sollte er der sittlichen Verwahrlosung überdrüssig werden, wird er seine Flosse loslassen, und damit den Kesselberg zertrümmern und das Alpenvorland überfluten. Neugierige Schatztaucher verschlingt er mit den Worten „Gründst du mich, so schlünd ich dich!“ Und dann gibt es noch eine Prinzessin, die den Zaubersee samt Waller entdeckt. Das Jugendensemble „Lampenfieber“ des Oberlandler Volkstheaters, die 2022 den Penzberger Kulturpreis erhielt, holt den riesigen Waller im Walchensee nun zurück auf die Bühne.

Die Spieltermine Der Kartenvorverkauf startet am Freitag (30. Juni) im Café Freudenberg. Aufführungen sind am 7. Juli (18 Uhr), 8. Juli (15 Uhr), 9. Juli (15 Uhr) sowie 14. Juli (18 Uhr), 16. Juli (11 und 15 Uhr) jeweils in der Probebühne an der Winterstraße.

Neu interpretiert

Das Stück ist etwa ab dem Vorschulalter geeignet, berichtet Daniela Allnoch, eine der Leiterinnen von „Lampenfieber“. Aber auch Jüngere mit ihren Eltern sind eingeladen. 19 Jugendliche zwischen neun und 19 Jahren spielen heuer beim Ensemble. Seit Januar wird geprobt.

Mit „Walla Waller“ möchte man zum Einen an Paul Herdrich erinnern, der gerade die Jugendarbeit im Verein unterstützt hatte. Zum Anderen „möchten wir auch zeigen, dass ein Stück durchaus auch zweimal gespielt werden kann, neu interpretiert und inszeniert“, so Allnoch. Und das Ensemble kehrt nach einem Gastspiel 2022 in der Stadthalle wieder zurück in die angestammte Probebühne.